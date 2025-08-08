Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για τη «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Ολυμπιακό Στάδιο που διατηρεί στο ακέραιο τις πράσινες ελπίδες για μία σπουδαία πρόκριση.

Λένε πως αν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλύτερα είναι να μην χάσεις. Αυτό το δεύτερο, λοιπόν, το κατάφερε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Καλογρέζα. Σε ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες για τους πράσινους, το σύνολο του Ρουί Βιτόρια πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση, έμεινε όρθιο και διατηρεί στο ακέραιο της πιθανότητες πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού την προσεχή εβδομάδα στην Κρακοβία.

Ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Σαχτάρ, έχοντας πολύ σημαντικές απουσίες. Αφενός του βασικού του σέντερ φορ, Φώτη Ιωαννίδη και αφετέρου του Τάσου Μπακασέτα που και στις δύο αναμετρήσεις με τους Ρέιντζερς βρέθηκε στο αρχικό σχήμα.

Οι πράσινοι δεν απείλησαν σε πολλές περιπτώσεις την εστία των Ουκρανών. Από την άλλη, όμως, εμφανίστηκαν εξαιρετικά διαβασμένοι στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν δέχθηκαν γκολ από ένα σύνολο που «φιλοδώρησε» αθροιστικά την Μπεσίκτας με έξι γκολ στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Και μάλιστα, τα τέσσερα από αυτά, το σύνολο του Αρντά Τουράν, τα πέτυχε στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης.

Πέραν, όμως, από το ότι δεν δέχθηκαν γκολ, η αντίπαλός τους δημιούργησε και λίγες επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Ντραγκόφσκι. Η στατιστική της UEFA αναφέρει πως οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το ματς με πέντε τελικές στο τέρμα, εκ των οποίων μονάχα οι τρεις μπορούν να θεωρηθούν κλασικές ευκαιρίες.

Διόλου άσχημα αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα που διαθέτει το συγκεκριμένο σύνολο μεσοεπιθετικά. Δείγματα αυτής, άλλωστε, είδαμε και στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου αφού οι ποδοσφαιριστές του Τουράν έκαναν κάποιους εντυπωσιακούς συνδυασμούς στο επιθετικό τρίτο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποιο σύνολο είχε απέναντί του ο Παναθηναϊκός, το βράδυ της Πέμπτης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Σαχτάρ είναι μία ομάδα επιπέδου Champions League.

Ο Παναθηναϊκός είχε έναν φανταστικό Τουμπά να καθαρίζει κάθε επικίνδυνη φάση, να κερδίζει κάθε μονομαχία. Να είναι ο απόλυτος MVP του αγώνα. Στο πλευρό του και ο Ντραγκόφσκι που όποτε χρειάστηκε να επέμβει, το έκανε με επιτυχία. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο για το τριφύλλι, που έχει ανάγκη τον καλό Ντραγκόφσκι. Η συνέχεια για τους πράσινους θα είναι δύσκολη και αν ο Πολωνός αποκτήσει και πάλι αυτοπεποίθηση, έχει αποδείξει στο παρελθόν πως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την ομάδα του.

Πάντως, από το ματς μένει και ένα μεγάλο «αχ», αυτό που ακούστηκε από άκρη σε άκρη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη φάση του 80ου λεπτού, όταν ο Σφιντέρσκι νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Ουκρανών σε ανεπανάληπτο τετ α τετ. Αν εκεί ο Πολωνός είχε σκοράρει, πιθανότατα, το τριφύλλι θα είχε πάρει και τη νίκη στο ματς.

Ένα γκολ που αν είχε μπει, θα είχε δώσει και προβάδισμα πρόκρισης στον Παναθηναϊκό, ενόψει της ρεβάνς στην ουδέτερη έδρα της Βίσλα το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης. Ακόμα κι έτσι, όμως, οι πράσινοι είναι εδώ! Έπαιξαν ως ίσος προς ίσο μία σπουδαία ομάδα και θα ταξιδέψουν στην Πολωνία για να διεκδικήσουν από το «μηδέν» μία πρόκριση που μπορούν να πετύχουν. Μία πρόκριση που αν έρθει, θα συνιστά μία σπουδαία υπέρβαση.

ΥΓ. Στα καλά νέα για τους πράσινους από την βραδιά, είναι και η καλή πρώτη εμφάνιση του Ζαρουρί με το τριφύλλι στο στήθος. Ο Μαροκινός έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ήταν πολύ δραστήριος και σε δύο περιπτώσεις δοκίμασε να απειλήσει την εστία του Ρίζνικ, από μακρινή απόσταση. Με μία επιπλέον εβδομάδα προπονήσεων, είναι βέβαιο πως στον επαναληπτικό θα είναι σε θέση να προσφέρει ακόμα περισσότερα.