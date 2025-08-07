Ρουί Βιτόρια: «Το 0-0 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την πρόκριση»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε για τη «λευκή» ισοπαλία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σαχτάρ στα προκριματικά του Europa League, καθώς και για όσα έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στα Play Offs του Europa League και έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ Νόνετσκ στο ΟΑΚΑ (7/8).

Ο Ρουί Βιτόρια στον απόηχο της πρώτης αναμέτρησης με τους Ουκρανούς μίλησε για το τελικό αποτέλεσμα, το κατά πόσο αυτό έχει αφήσει ικανοποιημένους τους Πράσινους, αλλά και για το αν τους έβαλε... δύσκολα η αντίπαλη ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε για το ματς:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια ομάδα καλά δουλεμένη για αρκετό καιρό, με παίκτες που ξέρουν το παιχνίδι του άλλου».

Για το τί πήγε λάθος κι έμεινε ο Παναθηναϊκός στο 0-0:

«Εμείς κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε ώστε να εξουδετερώσουμε τον αντίπαλο. Είναι λογικό ο αντίπαλος να έχει ευκαιρίες αλλά οι πιο σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν στα αντίπαλα καρέ, και δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις εκμεταλλευτούμε και αυτό μας αφήνει μια μικρή πίκρα, τέτοιες ευκαιρίες απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο, πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε και να πετύχουμε 1-2 τέρματα. Το 0-0 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα κυνηγήσουμε την πρόκριση μέχρι τέλους και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα».

