Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έφτασε πολύ κοντά στο πολυπόθητο γκολ απέναντι στην Σαχτάρ, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρίζνικ.

Πολύ κοντά στο να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό έφτασε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να σπαταλάει την καλύτερη ευκαιρία των Πρασίνων στο ματς με τη Σαχτάρ (7/8).

Ο ίδιος βγήκε σε τετ-α-τετ με τον ανίκητο σήμερα Ρίζνικ, με τον Ουκρανό γκολκίπερ να σταματάει την προσπάθεια του 28χρονου,ο οποίος πλάσαρε έχοντας απελευθερωθεί από την αντίπαλη άμυνα.

Η απίστευτη προσπάθεια του Σφιντέρσκι