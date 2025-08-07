Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Απίθανο χαμένο τετ-α-τετ του Σφιντέρσκι με τον Ρίζνικ
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έφτασε πολύ κοντά στο πολυπόθητο γκολ απέναντι στην Σαχτάρ, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρίζνικ.
Πολύ κοντά στο να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό έφτασε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να σπαταλάει την καλύτερη ευκαιρία των Πρασίνων στο ματς με τη Σαχτάρ (7/8).
Ο ίδιος βγήκε σε τετ-α-τετ με τον ανίκητο σήμερα Ρίζνικ, με τον Ουκρανό γκολκίπερ να σταματάει την προσπάθεια του 28χρονου,ο οποίος πλάσαρε έχοντας απελευθερωθεί από την αντίπαλη άμυνα.
Η απίστευτη προσπάθεια του Σφιντέρσκι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.