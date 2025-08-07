Ένα λάθος του Πάλμερ-Μπράουν παραλίγο να κοστίσει στον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Ντραγκόφσκι κράτησε το μηδέν στο ματς με τη Σαχτάρ αποκρούοντας το σουτ του Σαντάνα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League (7/8).

Οι Πράσινοι παραλίγο να βρεθούν πίσω στο σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Πάλμερ-Μπράουν έχασε την κατοχή, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Τουράν για να βρεθούν μια ανάσα από την εστία του Ντραγκόφσκι.

Ο Άλισον Σαντάνα δοκίμασε το σουτ από τα δεξιά, με τον γκολκίπερ των Πρασίνων να είναι σωστά τοποθετημένος και να διώχνει σε κόρνερ.

Η σωτήρια επέμβαση του Ντραγκόφσκι