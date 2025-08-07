Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Σωτήρια επέμβαση του Ντραγκόφσκι μετά το λάθος του Πάλμερ-Μπράουν
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League (7/8).
Οι Πράσινοι παραλίγο να βρεθούν πίσω στο σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Πάλμερ-Μπράουν έχασε την κατοχή, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Τουράν για να βρεθούν μια ανάσα από την εστία του Ντραγκόφσκι.
Ο Άλισον Σαντάνα δοκίμασε το σουτ από τα δεξιά, με τον γκολκίπερ των Πρασίνων να είναι σωστά τοποθετημένος και να διώχνει σε κόρνερ.
Η σωτήρια επέμβαση του Ντραγκόφσκι
