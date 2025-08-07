ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ: Ο Παβλένκα νίκησε δις τον Μπαλό, μεγάλο «στοπ» του Κεντζιόρα στον Αβντιάι (vids)
Η Βόλφσμπεργκερ ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Κυπελλούχοι Αυστρίας είχαν τρεις ευκαιρίες για να προηγηθούν, όμως Παβλένκα και Κεντζιόρα «έσωσαν» την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Στο 18ο λεπτό ο Μπαλό βγήκε τετ α τετ με τον Παβλένκα, πλάσαρε κι ο Τσέχος τον νίκησε. Στο 22' ο Αβντιγιάι βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκτέλεσε με το αριστερό και ο Κεντζιόρα έβαλε σωτήρια την κόντρα.
Ο Πολωνός μπορεί να έδρασε σωτήρια στην προηγούμενη φάση, όμως στο 36' έκανε μεγάλο λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Μπαλό βγήκε ξανά τετ α τετ και πλάσαρε με το δεξί, αλλά απέκρουσε εκπληκτικά ο Τσέχος με το πόδι.
