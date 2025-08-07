Σαββίδης προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά, να "πεθάνετε" στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ»!

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ φρόντισε να βρεθεί στο πλευρό των παικτών της ομάδας για να τους μιλήσει πριν τον αγώνα με τη Βολσφμπέργκερ.

Ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να δώσει το στίγμα του προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν τον αγώνα με τη Βολσφμπέργκερ. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά τα είπε με τους παίκτες και τον κόουτς Λουτσέσκου, πριν φύγει η ομάδα από το ξενοδοχείο για το γήπεδο.

«Είναι το πρώτο παιχνίδι αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς: να το τελειώσουμε από σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τι θέλουμε.

Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει: θέλω να μπείτε και να "πεθάνετε" στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ και για τον κόσμο που περιμένει από εσάς (εννοεί το καλύτερο δυνατό). Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα», είπε σχετικά.

Ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς πήρε τον λόγο ως αρχηγός λέγοντας: «Είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε το τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν». Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται ήδη στο γήπεδο της Τούμπας σε ματς για πρώτη φορά μετά απο 5,5 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, το 2020.