Ο «άγνωστος» Τσέριν: Ο συμπαίκτης των ονείρων του και το δείπνο με θρύλο του ΝΒΑ

Ο Άνταμ Τσέριν απάντησε σε μερικές, άσχετες από το ποδόσφαιρο, ερωτήσεις για να τον γνωρίσουν ακόμη καλύτερα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

Ο Άνταμ Τσέριν διανύει τον τέταρτο χρόνο του στον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» θέλησαν να βοηθήσουν τον κόσμο της ομάδας να τον γνωρίσει λίγο καλύτερα. Γι' αυτόν τον λόγο ο Σλοβένος μέσος ήταν εκείνος που εγκαινίασε το νέο κεφάλαιο του MatchDay Mag του «τριφυλλιού» με τίτλο «Στο μυαλό του ...» που κάνει πρεμιέρα στο σημερινό τεύχος για τον αποψινό αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο 26χρονος κεντρικός μέσος μίλησε για το επάγγελμα που θα ήθελε να κάνει αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, τον συμπαίκτη που θα ήθελε να έχει, την ομάδα της οποίας θα ήθελε να είναι μέλος, το διάσημο πρόσωπο που θα διάλεγε για να καλέσει σε δείπνο και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ακόμη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άνταμ Τσέριν

Δεν χρειάζεται να φωνάζει για να ξεχωρίζει. Ο Άνταμ Τσέριν είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που μιλούν με ουσία, όχι με ένταση. Θα ήθελε να έχει ζήσει σε μια εποχή χωρίς κινητά, ειδοποιήσεις και social media. Αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, ίσως να είχε εξερευνήσει το διάστημα κι αν είχε άπλετο χρόνο θα προσπαθούσε να διασχίσει τις ΗΠΑ με road trip. Θα ήθελε να καλέσει σε δείπνο τον Μάικλ Τζόρνταν και να αγωνιστεί στο πλευρό του Αντρές Ινιέστα. Και αν διάλεγε τραγούδι για να μπει στο γήπεδο, αυτό θα ήταν το «Live Is Life» με την αύρα του θρυλικού Μαραντόνα. Όσο για το παιχνίδι που θα ήθελε να ξαναπαίξει; Το περιβόητο «ντέρμπι του κορονοϊού» απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο μυαλό του Άνταμ Τσέριν και μάθαμε άγνωστες πτυχές του…

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

Ίσως σε μια εποχή προτού υπάρξουν όλες αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές -ας πούμε 30-40 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι τότε η ζωή ήταν πιο ωραία.

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

Όταν ήμουν μικρός με ενδιέφερε πολύ το διάστημα. Ίσως αστροναύτης ή κάτι παρόμοιο…

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

Εκείνο το ντέρμπι πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού. Με τον κορονοϊό…

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

Το Euro με τη Σλοβενία πέρυσι το καλοκαίρι. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες στην καριέρα μου.

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπαρτσελόνα από μικρός. Σίγουρα στην ομάδα του Γκουαρδιόλα με Τσάβι και Ινιέστα.

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

Με τον Ινιέστα.

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

Οι Δανοί παίκτες όταν αγωνιστήκαμε στην Κοπεγχάγη με την Εθνική Σλοβενίας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς.

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

Τον Μάικλ Τζόρνταν. Νομίζω θα ήταν καταπληκτική συζήτηση.

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

Στο Breaking Bad ή στο Prison Break.

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

Ένα road trip στις ΗΠΑ! Το σκέφτομαι συχνά, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα.

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

Live Is Life! Το τραγούδι που ακούγεται στο περίφημο ζέσταμα του Μαραντόνα.

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

Σούσι.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

Είμαι πολύ υπομονετικός, συγκρατώ τα συναισθήματά μου και δεν αντιδρώ εύκολα -κάτι που είναι καλό. Αλλά ίσως κάποιες φορές είμαι υπερβολικά ήσυχος, ενώ πρέπει να μιλάω περισσότερο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

Όταν ήμουν μικρότερος έχανα στιγμές που ζούσαν οι φίλοι μου -βόλτες, έξοδοι, ωραίες στιγμές. Όταν βρίσκεσαι στο ποδόσφαιρο πάντοτε υπάρχουν υποχρεώσεις τα Σαββατοκύριακα, οπότε δεν μπορείς να χαλαρώσεις αρκετά. Δεν το μετανιώνω όμως ούτε στιγμή.