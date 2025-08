Σπουδαία νίκη και μάλιστα ανατροπή για την Σέλμπουρν μέσα στην έδρα της Ριέκα (1-2), με τους Ιρλανδούς να κάνουν βήμα πρόκρισης στα Play Offs του Europa League, εκεί όπου θα συναντήσουν τον ΠΑΟΚ, εάν η ελληνική ομάδα περάσει το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ.

Το πέναλτι του Γιάνκοβιτς στο 56' έβαλε μπροστά τη Ριέκα, οι φιλοξενούμενοι όμως έβγαλαν αντίδραση και μάλιστα γρήγορα. Αρχικά ισοφάρισαν με τον Μπόουν στο 58', προτού ο Μάρτιν ανατρέψει την κατάσταση (70') διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ των Ιρλανδών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (12/8) στο Δουβλίνο.

The Reds come from behind to get the win in Croatia! pic.twitter.com/IwtL2JzNY7