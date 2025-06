Η Κρίσταλ Πάλας σκοπεύει να το φτάσει μέχρι τέλους και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την UEFA για να μπορέσει τελικά να αγωνιστεί στο Europa League της επόμενης σεζόν παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται άπαντες στην Κρίσταλ Πάλας σχετικά με το αν ο σύλλογος θα μπορέσει να παίξει στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Παρά την κατάκτηση του FA Cup που της έδωσε το εισιτήριο για το Europa League, λόγω του προβλήματος που υπάρχει με τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζον Τέξτορ, συνιδιοκτήτη τόσο της Πάλας όσο και της Λιόν.

Ίσως κανείς να μην φανταζόταν μερικούς μήνες πριν ότι οι Αετοί θα μπορούσαν να βρεθούν στην Ευρώπη από τη νέα σεζόν και οι άνθρωποι της ομάδας αμέλησαν να τακτοποιήσουν τα σχετικά χαρτιά στην UEFA, σχετικά με τους κανόνες περί κοινής ιδιοκτησίας μεταξύ συλλόγων. Η τελική απόφαση της UEFA θα επηρεάσει επίσης τις Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράιτον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου του «Sky Sports», η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται σε συνεχείς επικοινωνίες με την UEFA στην προσπάθεια που κάνει για να την πείσει ότι ο Τζον Τέξτορ δεν έχει καθοριστική επιρροή όσον αφορά τη λειτουργία του συλλόγου.

