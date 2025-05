Το αποθεωτικό μήνυμα της ομάδας του Ποστέκογλου στην Αυστραλία για την κατάκτηση του Europa League (vid)

Η ομάδα στην οποία ο Ποστέκογλου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, η South Melbourne FC, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα για να τιμήσει τη δουλεία του Ελληνό-Αυστραλού τεχνικού

Χθες το βράδυ (21/05) στον τελικό του Europa League, νικήτρια αναδείχθηκε η Τότεναμ, κατακτώντας το πρώτο της τρόπαιο μετά από 17 χρόνια , αλλά και το πρώτο της Ευρωπαϊκό μετά από 41 χρόνια. Όπως είναι φυσικό, πέρα από τους παίκτες τα εύσημα τα αξίζει και ο προπονητής της ομάδας, ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος αμφισβητήθηκε καθ'όλη την διάρκεια της χρονιάς, αλλά κατάφερε να ανταπεξέλθει και χάρισε στην Τότεναμ, ένα σημαντικό τίτλο. Άλλωστε όπως συνηθίζει να λέει και ο ίδιος, πάντα στην δεύτερη του χρονιά κερδίζει τρόπαια.

Το επίτευγμα αυτό δε μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τα διεθνή μέσα, τα οποία από εχθές μετά την λήξη του αγώνα, πλέκουν το εγκώμιο του Ελληνό-Αυστραλού τεχνικού. Ακόμη και οι προηγούμενες ομάδες στις οποίες υπήρξε προπονητής τον συνεχάρησαν, με την πρώτη του ομάδα την South Melbourne FC, να αναρτά στα κοινωνικά δίκτυα ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Ποστέκογλου στην ομάδα τόσο σαν παίκτης, όσο και σαν προπονητής. Ένα συγχαρητήρια στον δικό τους «serial winner», κατά συρροή νικητή όπως τον αποκαλούν.

Ange Postecoglou – the man, the myth, 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱.



From his early days as a Hellas junior, to a championship-winning captain and coach, Ange has gone on to become a serial winner wherever he’s been. His football journey is truly one of a kind.



Now, he stands as a… pic.twitter.com/cBDqAFff8z

— South Melbourne FC (@smfc) May 21, 2025

Ο Ποστέκογλου πέρασε όλη του την ποδοσφαιρική καριέρα στην ομάδα από την Μελβούρνη, αγωνιζόμενος εκεί για 10 χρόνια από το 1981 μέχρι το 1994, πρώτου επιστρέψει στον σύλλογο ως πρώτος προπονητής, ένα χρόνο αργότερα το 1995 έως και το 2001, οπού και αποχώρησε μετά από πρόταση για να προπονεί τις μικρές εθνικές της Αυστραλίας