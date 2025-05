Πολύ όμορφη κίνηση από τον δεξιό μπακ της Τότεναμ που... τράβηξε στο κέντρο των πανηγυρισμών τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος καθόταν μόνος του στη γωνία του πόντιουμ.

Σεμνός και ταπεινός, ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν ήθελε να είναι «πρώτη μούρη» κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Τότεναμ, μετά την κατάκτηση του Europa League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Έλληνας τεχνικός καθόταν στη γωνία του πόντιουμ, ενώ παράλληλα οι ποδοσφαιριστές των «Σπερς» ετοιμάζονταν να σηκώσουν ψηλά την κούπα της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Ο Πέδρο Πόρο αντιλήφθηκε πως ο Ποστέκογλου ήταν απόμακρος και σε μια πολύ όμορφη κίνηση τον τράβηξε και... τον τοποθέτησε στο κέντρο των πανηγυρισμών!

Spurs players making sure Ange got in on the celebrations with them last night…



👏🤍 pic.twitter.com/3cQIszAQzj