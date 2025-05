Ο γκολκίπερ των «κόκκινων διαβόλων» συνεχίζει το αρνητικό σερί του σε ευρωπαϊκούς τελικούς, αφού η ήττα από την Τότεναμ του Ποστέκογλου σήμανε την 3η του Καμερουνέζου.

Ένα από τα «κόκκινα πανιά» των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέτος είναι αναμφίβολα ο Αντρέ Ονάνα. Οι «μέτριες» έως κακές εμφανίσεις του Καμερουνέζου τερματοφύλακα έχουν εξανλτήσει την υπομονή των φίλων του συλλόγου.

Πλέον όμως και ο ίδιος ο Ονάνα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται... να αλλάξει, καθώς η ήττα από την Τότεναμ (1-0) του Άγγελου Ποστέκογλου στον τελικό του Europa League ήταν η 3η του, σε ισάριθμες συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς τελικούς.

Η αρχή έγινε το 2017, όταν ως παίκτης του Άγιαξ έφτασε κοντά στο τρόπαιο του Europa League, βλέποντας όμως τη... Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να του χαλάει το όνειρο στον τελικό, κερδίζοντας με 2-0 (Πογκμπά και Μιχιταριάν τα γκολ).

Έξι χρόνια μετά (2023) και όντας πλέον μέλος της Ίντερ, ο Ονάνα έφτασε με τους «νερατζούρι» στον μεγάλο τελικό του Champions League. Εκεί αντίπαλος ήταν επίσης ομάδα του Μάντσεστερ, η Σίτι του Γκουαρδιόλα, η οποία με γκολ του Ρόδρι κατέκτησε την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά», πριν έρθει φέτος το «μαύρο» 3/3 απέναντι στην ομάδα του Έλληνα τεχνικού.

André Onana has lost 3/3 of the European finals he has played in...



❌ Loss to Manchester United in 2017 Europa League final



❌ Loss to Manchester City in 2023 Champions League final



❌ Loss to Tottenham in 2025 Europa League final pic.twitter.com/CF5avAJuJL