Ποστέκογλου: «Αυτό που θα αλλάξει την Τότεναμ είναι ένα τρόπαιο, όχι η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα» (vid)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά τη λήξη του τελικού τόνισε πως από την αρχή θεωρούσε πως μόνο η κατάκτηση ενός τίτλου θα άλλαζε την Τότεναμ, κι όχι απλώς ένα καλό πλασάρισμα στην Premier League.

Το είπε και το έκανε! Ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε προαναγγείλει τίτλο στην δεύτερη σεζόν του στην Τότεναμ και στον τελικό του Europa League τίμησε τα λόγια του και με το... παραπάνω, χαρίζοντας στους Spurs το πρώτο τους τρόπαιο από το 2008.

Ερωτηθείς μετά τον τελικό για την περιβόητη - πλέον - δήλωσή του, ο 59χρονος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν το έκανε για να καυχηθεί, αλλά ήθελε να εκφράσει την πεποίθησή του πως η Τότεναμ έπρεπε ανοικτά να παλέψει για έναν τίτλο που θα άλλαζε τη νοοτροπία της.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: δεν καυχιόμουν, ήταν απλά μια δική μου δήλωση. Ένιωθα αυτό το πράγμα μέσα μου. το να τερματίσουμε στην τρίτη θέση δεν επρόκειτο να αλλάξει αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, μόνο η κατάκτηση ενός τροπαίου θα άλλαζε κάτι. Αυτή ήταν η φιλοδοξία μου. Δεν περίμενα να το πει κανείς από τον σύλλογο. Ήμουν έτοιμος να τα ακούσω αν αυτό δεν συνέβαινε. Ήμουν άνετα με αυτό» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Χρειαζόταν να κερδίσουμε κάτι. Πολλοί έχουν επιτεθεί στο κλαμπ, αλλά θεωρώ ότι πολλές φορές δεν έχουμε υπερασπιστεί τους εαυτούς μας όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν ξανά την επόμενη χρονιά. Αυτό κάνουν οι μεγάλοι σύλλογοι» κατέληξε στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη νίκη του στον τελικό.

