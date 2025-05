Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν ξέχασε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Άγγελος Ποστέκογλου στις αρχές της σεζόν και τον συνεχάρη μετά την κατάκτηση του Europa League με την Τότεναμ.

«Πάντα κερδίζω κάποιον τίτλο τη δεύτερη σεζόν μου. Το λέω τώρα. Και δεν λέω πράγματα που δεν πιστεύω», είχε πει ο Άγγελος Ποστέκογλου στις αρχές της σεζόν και τίμησε τα λόγια του.

Στον τελικό του Europa League ο 59χρονος έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής με ευρωπαϊκή κούπα, οδηγώντας την Τότεναμ στη νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν ξέχασε την υπόσχεση του Ποστέκογλου και τον συνεχάρη μέσα από ανάρτηση στα social media. «Το είχε πει ότι θα κέρδιζε κάτι στη δεύτερη σεζόν του. Συγχαρητήρια» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τον τεχνικό της Τότεναμ.

He did say he’d win in his second season. Congratulations!