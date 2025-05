Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό του Europa League στο Μπιλμπάο.

Σε ρυθμούς τελικού Europa League κινούνται Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες κοντράρονται στο «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο με στόχο το μεγάλο τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που μπορεί να διασώσει μια καταστροφική σεζόν που διένυσαν οι δυο ομάδες, που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της Premier League.

Άγγελος Ποστέκογλου και Ρούμπεν Αμορίμ κατέβασαν την πιο δυνατή ενδεκάδα τους για τον μεγάλο τελικό, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να προτιμάει τριπλέτα με τους Τζόνσον, Σολάνκε και Ριτσάρλισον μπροστά, ενώ ο Σον έμεινε στον πάγκο.

Τότεναμ (Άγγελος Ποστέκογλου): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Ουντότζι, Μπισούμπα, Μπεντανκούρ, Σαρ, Τζόνσον, Σολάνκε, Ριτσάρλισον

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Ονάνα, Μαζράουι, Μαγκουάιρ, Μάουντ, Μπρούνο, Χόιλουντ, Ντόργκου, Γιορό, Ντιαλό, Κασεμίρο, Σο

Your Spurs team for the final 🫡 pic.twitter.com/xdlMEZzoOO

It's all led to this.



Do us proud, Reds ✊#MUFC || #UELfinal