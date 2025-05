Επεισόδια στους δρόμους του Σαν Σεμπαστιάν ανάμεσα σε οπαδούς των Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, λίγο πριν τον τελικό του Europa League στο Μπιλμπάο.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (20/5) στο Σαν Σεμπαστιάν, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Europa League μεταξύ των Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν σε κεντρικό δρόμο της πόλης, που βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας από το Μπιλμπάο, όπου και θα διεξαχθεί ο τελικός.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, τα επεισόδια ξεκίνησαν γύρω στις 21:00, όταν οι λεκτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους οδήγησαν σε χειροδικίες. Μια γροθιά φαίνεται πως προκάλεσε την πτώση ενός οπαδού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη.

