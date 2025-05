Η κατάκτηση και του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό «μεταφράζεται» στο ότι ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 3ο Προκριματικό του Europa League. Το καλεντάρι της διοργάνωσης.

Την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος πανηγυρίζουν στον Ολυμπιακό και η αποψινή (17/5) κατάκτηση του τροπαίου σήμανε πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το νταμπλ.

Παράλληλα η προ ολίγων λεπτών νίκη των Πειραιωτών επί του ΟΦΗ στον τελικό του θεσμού «μεταφράζεται» αυτόματα πως ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το λεγόμενο «καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο» για την επόμενη σεζόν, καθώς θα ξεκινήσει τις εκτός συνόρων υποχρεώσεις του από τον 3ο Προκριματικό του Europa League. Αυτό συμβαίνει επειδή τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, ενώ σε περίπτωση που το Κύπελλο πήγαινε στο Ηράκλειο θα άρχιζε από τον 2ο Προκριματικό του Conference League.

Στις 21 Ιουλίου λοιπόν οι Θεσσαλονικείς θα μάθουν τον αντίπαλό τους που ίσως προκύψει μέσω κάποιου ζευγαριού, ενώ το πρώτο τους επίσημο ματς έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 4 Αυγούστου.

Το καλεντάρι του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa

21 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού.

4 Αυγούστου: Κλήρωση για τα Play Off.

7 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

14 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

21 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τα Play Off

28 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τα Play Off.

Το καλεντάρι στη League Phase του Europa

Από εκεί και πέρα εφόσον ξεπεράσουν τον «σκόπελο» των δύο γύρων θα βρεθούν στη League Phase του τουρνουά, ενώ σε περίπτωση που αποκλειστούν στον 3ο Προκριματικό θα συνεχίσουν στα Play Off του Conference. Εάν τελικά βρεθούν στη League Stage της 2ης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα μάθουν στις 29 Αυγούστου τους οκτώ αντιπάλους τους, ενώ οι υποχρεώσεις τους στον όμιλο (σ.σ. θα παίξουν με όλους από μία φορά, στα τέσσερα παιχνίδια θα είναι γηπεδούχοι και στα άλλα τόσα φιλοξενούμενοι) θα αρχίσουν στις 24 ή 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρωθούν στις 29 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

29 Αυγούστου: Κλήρωση League Stage.

24-25 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική League Stage.

2 Οκτωβρίου: 2η αγωνιστική League Stage.

23 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική League Stage.

6 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική League Stage.

27 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική League Stage.

11 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική League Stage.

22 Ιανουαρίου: 7η αγωνιστική League Stage.

29 Ιανουαρίου: 8η αγωνιστική League Stage.

Το καλεντάρι στα νοκ-άουτ του Europa

Το βασικό «θέλω» του ΠΑΟΚ στο group θα είναι να τερματίσει στο Top 24 της κατάταξης (σ.σ. μεταξύ 36 clubs), κάτι που θα του επιτρέψει να συνεχίσει στα νοκ-άουτ. Εφόσον μάλιστα βρεθεί στις πρώτες οκτώ θέσεις του ομίλου θα πάει απευθείας στους «16», ενώ σε περίπτωση που «κάτσει» μεταξύ 9-24 θα δώσει αγώνες Play Off. Ας δούμε λοιπόν τις ημερομηνίες του Europa League μετά τη League Phase.

30 Ιανουαρίου: Κλήρωση για τα Play Off

19 Φεβρουαρίου: 1ος αγώνας για τα Play Off

26 Φεβρουαρίου: 2ος αγώνας για τα Play Off

27 Φεβρουαρίου: Κλήρωση για τα μετέπειτα νοκ-άουτ (σ.σ. θα βγει το «μονοπάτι» κάθε ομάδας μέχρι και τον τελικό).

12 Μαρτίου: 1ος αγώνας για τους «16».

19 Μαρτίου: 2ος αγώνας για τους «16».

9 Απριλίου: 1ος προημιτελικός.

16 Απριλίου: 2ος προημιτελικός.

30 Απριλίου: 1ος ημιτελικός.

7 Μαΐου: 2ος ημιτελικός.

20 Μαΐου:Τελικός (Κωνσταντινούπολη).