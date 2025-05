Λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Europa League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Άγγελος Ποστέκογλου είδε και τον Ντέγιαν Κουλουσέφσκι να προστίθεται στο απουσιόλογιο της Τότεναμ.

Πριν λίγες ημέρες ο Άγγελος Ποστέκογλου είπε χιουμοριστικά πως εν όψει του τελικού του Europa League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/05) πρέπει να τυλίξει με βαμβάκι τους παίκτες της Τότεναμ προς αποφυγή περισσότερων τραυματισμών, ωστόσο αυτό δεν... πήγε και πολύ καλά. Ο Ντέγιαν Κουλουσέφσκι τραυματίστηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και παρ'ότι πάλεψε με ενέσεις δεν απέφυγε τα χειρότερα.

We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.



Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd