Στο «κόκκινο» βρίσκονται Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ ενόψει του τελικού του Europa League, αλλά και οι... τιμές της μπύρας τους Άγγλους ταξιδιώτες που θα βρεθούν στο Μπιλμπάο.

Το Μπιλμπάο και το «Σαν Μαμές» ετοιμάζονται να φορέσουν τα... καλά τους και να υποδεχθούν τον τελικό του Europa League στις 21 Μαΐου (22:00).

Εκεί φυσικά δεν θα βρεθεί η Αθλέτικ, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που θα διασταυρώσει το ξίφος της με εκείνο της Τότεναμ ενόψει του αγγλικού «εμφυλίου». Μάλιστα, η πόλη αναμένεται να... βουλιάξει, καθώς περίπου 80.000 οπαδοί θα ταξιδέψουν στο Μπιλμπάο, σε μία άνευ προηγουμένου εισροή σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία!

Βέβαια, από αυτούς λιγότεροι από τους μισούς θα βρεθούν στο «Σαν Μαμές», καθώς η κάθε ομάδα διαθέτει 15.000 εισιτήρια για τον τελικό. Πάντως, η κινητοποίηση θα είναι μεγάλη μέσα στις επόμενες ημέρες και άπαντες βρίσκονται σε εγρήγορση. Μεταξύ αυτών και οι τοπικοί καταστηματάρχες που βλέπουν στα πρόσωπα των Άγγλων υποψήφια... θύματα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι τιμές βασικών προϊόντων προς κατανάλωση, όπως είναι η μπύρα, μπορεί να εκτοξευθούν έως και 8 ακόμη και 9 φορές παραπάνω από το κανονικό! Μπαρ και εστιατόρια έχουν λάβει... ειδοποίηση να μην πωλούν την μπύρα για περισσότερα από 10 ευρώ προκειμένου να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η οικονομική εκμετάλλευση των Άγγλων ταξιδιωτών.

