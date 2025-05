Ο Άγγελος Ποστέκογλου δυσαρεστήθηκε έντονα με ερώτηση δημοσιογράφου, που τον έβαλε σε θέση να συγκρίνει την πορεία της Τότεναμ με αυτή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν.

Μετά τη νίκη της Τότεναμ στα ημιτελικά του Europa League με 2-0 απέναντι στη Μπόντο/Γκλιμτ, ο Άγγελος Ποστέκογλου εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος στη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας με έντονο ύφος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Ματ Λο της Telegraph, ρώτησε αν η κατάκτηση του Europa League θα μπορούσε να «σώσει» τη σεζόν για τους Σπερς, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με τη Γιουνάιτεντ, η οποία έχει δηλώσει ότι η διοργάνωση αυτή δεν θα καθορίσει την πορεία της. Ο Ποστέκογλου, εμφανώς εκνευρισμένος, απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γιατί να με ενδιαφέρει;»

Journalist: "Man United have constantly said this competition won't save their season... would it save Tottenham's season?"



Ange Postecoglou: "Why do I care what Man United think?" pic.twitter.com/MEj3WUiWhn