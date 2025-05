Στο ματς Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ ο συνθετικός χλοοτάπητας του Aspmyra Stadion έδειξε να έχει μετακινηθεί και να έχει κάνει ζάρες!

Σε εξέλιξη είναι το ματς της Μπόντο Γκλιμτ με την Τότεναμ, που είναι το 2ο της μεταξύ τους σειράς για την ημιτελική φάση του Europa League.

Το Aspmyra Stadion που χρησιμοποιεί η νορβηγική ομάδα ως έδρα διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα, ο οποίος δυσκολεύει τους παίκτες των ομάδων που φιλοξενούνται εκεί και δεν έχουν εξοικειωθεί μαζί του. Αλλωστε κάτι ανάλογο συνέβη και με εκείνους του Ολυμπιακού, που έχασαν στις αρχές Μαρτίου με 3-0 σε ένα παιχνίδι όπου έπαιξαν με ειδικά παπούτσια.

Μάλιστα λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» ο ισχυρός τους άνδρας Βαγγέλης Μαρινάκης είχε μιλήσει στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και μεταξύ άλλων τους είπε για τον χλοοτάπητα ότι «αυτό που ζήσατε εκεί είναι μια απάτη και είναι απαράδεκτο να αλλοιώνονται οι συνθήκες του αγώνα και να επιτρέπεται να παίζονται αγώνες σε τέτοια πλαστικά τερέν».

Τα αγγλικά ΜΜΕ στάθηκαν στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου πριν την έναρξη του αγώνα με τους λονδρέζους και μάλιστα υπάρχουν εικόνες που τον δείχνουν να έχει ζάρες που παραπέμπουν σε Subbuteo.

😳🤦‍♂️ The game is underway and Bodo/Glimt's pitch looks like a badly laid-out Subbuteo mat pic.twitter.com/goiVqNl6FK