Ντυμένο στα λευκά ήταν το γήπεδο της Μπόντο το πρωί του αγώνα με τη Λάτσιο, όμως λίγη ώρα πριν από τη σέντρα δεν έμεινε ούτε... νιφάδα στον αγωνιστικό χώρο!

Ασύλληπτο contrast σκηνικού με διαφορά μερικών ωρών στο γήπεδο της Μπόντο! Το πρωί της Πέμπτης (10/4) άλλωστε το τοπίο μπορεί να ήταν λευκό με ένα πυκνό χιόνι να έχει σκεπάσει για τα καλά τον αγωνιστικό χώρο μετά από σφοδρή χιονοθύελλα, όμως λίγες ώρες μετά το χιόνι... αγνοείται.

Η ηλιοφάνεια δεδομένα βοήθησε το έργο των ανθρώπων της Μπόντο να καθαρίσουν το γήπεδο πριν από τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Λάτσιο για τους «8» του Europa League, όμως δεν παύει να αποτελεί άξιο χειροκροτήματος.

Μέσα σε μερικές ώρες οι ιθύνοντες του νορβηγικού συλλόγου κατάφεραν να καθαρίσουν το χορτάρι από το παχύ χιόνι και να το παραδώσουν... αγνώριστο στους ποδοσφαιριστές και μάλιστα στην ώρα τους, ξεδιαλύνοντας κάθε αμφιβολία γύρω από την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης στο «Aspmyra Stadion».

