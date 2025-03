Σύμφωνα με το Football Meets Data ο Ολυμπιακός έχει μόλις 7% πιθανότητες να ανατρέψει την ήττα του από την Μπόντο Γκλιμτ και να προκριθεί στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός είναι με την... πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα του από την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ηττήθηκε με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και για να προκριθεί στα προημιτελικά του Europa League θα πρέπει να κάνει ανάλογο «άθλο» με την περσινή σπουδαία ανατροπή επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία μετά το 4-1 του «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με βάση το Football Meets Data οι Πειραιώτες έχουν 7% πιθανότητες να καταφέρουν να γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση στο Φάληρο και να πανηγυρίσουν μια από τις σπουδαιότερες ανατροπές της ευρωπαϊκής τους ιστορίας.

Όσο για τις πιθανότητες να σηκώσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο του Europa League στον τελικό του Μπιλμπάο; Η πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων δίνει στον κάτοχο του Conference League 0.4% πιθανότητες.

To win the Europa League (as of 7 Mar):



22% 🇮🇹 Lazio

15% 🇮🇹 Roma

12% 🇫🇷 Lyon

9% 🇪🇸 Athletic Club

9% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

9% 🇩🇪 Eintracht

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

4% 🇪🇸 Real Sociedad

3% 🇳🇴 Bodø/Glimt

3% 🇳🇱 AZ

3% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

3% 🇳🇱 Ajax

... pic.twitter.com/A39S6Dyv7y