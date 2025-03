Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta με το δικό του τρόπο το αποψινό πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Για να κατανοήσουμε την πραγματικότητα, την οποία πολλές φορές αγνοούμε η, δεν μας ενδιαφέρει!!!

Η Μπόντο Γκλιμτ στη βαθμολογία του Europa League τερμάτισε μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Για την ακρίβεια μάλιστα, η μόνιμη πρωταθλήτρια Νορβηγίας ήταν τις περισσότερες αγωνιστικές μπροστά στη βαθμολογία από τον Ολυμπιακό, όμως την τελευταία ημέρα έφερε ισοπαλία στη Γαλλία με την Νις, προτελευταία στη διοργάνωση, κι έτσι έχασε τη θέση στην πρώτη 8άδα, στην ισοβαθμία με τη Ρέϊντζερς.

Κατά δεύτερον, η Μπόντο έπαιξε κι αυτή με την Πόρτο και την Μπράγκα, όπως ο Ολυμπιακός, και τις κέρδισε κι αυτή. Με τη διαφορά ότι κέρδισε μέσα την Πόρτο (ενώ ο Ολυμπιακός έξω 1-0) και έξω την Μπράγκα (ενώ ο Ολυμπιακός μέσα 3-0). Μάλιστα, στη νίκη της 3-2 επί της Πόρτο, έπαιζε με 10 παίκτες από το 51ο λεπτό, λόγω αποβολής, με το σκορ 2-1 εκείνη την στιγμή. Και το κράτησε γερά το τρίποντο, βάζοντας και τρίτο γκολ!

Κατά τρίτον, οι Νορβηγοί αντιμετώπισαν τον περασμένο μήνα την Τβέντε και την απέκλεισαν με ήττα 1-2 εκτός έδρας και νίκη 5-2 στην παράταση εντός έδρας (3-2 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού). Το μνημονεύω γιατί όλοι θυμόμαστε ότι η Τβέντε είχε πάρει ισοπαλία 0-0 στο Καραϊσκάκη.

Για να μην πολυλογώ, η πρόκριση είναι 50-50! Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της φανέλας στην Ευρώπη και της εμπειρίας από την κατάκτηση του περσινού Conference League, αλλά του λείπουν τρεις βασικοί παίκτες και πρωτίστως ο Ελ Κααμπί, σχεδόν αποκλειστικός σκόρερ του φέτος στην Ευρώπη (εφτά από τα εννιά γκολ και τα άλλα μόλις δύο οι Έσε, Μπιανκόν). Η Μπόντο είναι κομπλέ και έχει το συν ότι εδώ και καιρό έχει αφοσιωθεί μόνο στα παιχνίδια της κάθε Πέμπτη στο Europa League, καθώς το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 30 Μαρτίου, έχει δε αποδείξει στο πέρασμα των ετών ότι έχει μάθει να διαχειρίζεται στις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη ότι δεν έχει παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια της τους χειμερινούς μήνες. Να θυμίσω ότι με το πρωτάθλημα να έχει τελειώσει 1η Δεκεμβρίου, η Μπόντο έπαιξε πέντε παιχνίδια Europa League. Πρώτα κέρδισε εντός έδρας 2-1 την Μπεσίκτας και 3-1 τη Μακάμπι τελ Αβίβ, μετά έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Νις και τέλος απέκλεισε την Τβέντε.

Θεωρητικά πρόκειται για μία διπλή μάχη, αυτή του Ολυμπιακού με την Μπόντο, στην οποία θα δούμε την ομάδα με την καλύτερη άμυνα στο Europa League (τρία γκολ παθητικό σε οκτώ αγώνες!), κόντρα στην ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση (20 γκολ ενεργητικό σε 10 αγώνες, με τη Γαλατασαράϊ να έχει 22 και να έχει αποκλειστεί)! Όμως, ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο κάθε παιχνίδι είναι μοναδικό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. Κάπως έτσι είδαμε την Μπόντο να φέρνει 0-0 με την βελγική Ουνιόν, αλλά και τον Ολυμπιακό να κερδίζει 3-0 την Πόρτο και την Γκαραμπάγκ…

Παρεμπιπτόντως, ας ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει να κάνει κάτι ιστορικό σε αυτά τα δύο παιχνίδια του με την Μπόντο: να φτάσει να παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Europa League (και πρώην Κυπέλλου UEFA)! Ο μεγαλύτερος σύλλογος έχει φτάσει το 1999 στους «8» του Champions League (πρώην Κυπέλλου Πρωταθλητριών) κόντρα στη Γιουβέντους και το 1993 στους «8» του Κυπέλλου Κυπελλούχων κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ πέρυσι έφτασε στους «8» του Conference League κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας εν τέλει το τρόπαιο! Αλλά στο Europa League πάντα σταματαει στους 16! Παλιότερα, το 1990, με την Οσέρ και μετά το 2005 με τη Νιούκαστλ, το 2012 με τη Μέταλιστ, το 2017 με την Μπεσίκτας, το 2020 με τη Γουλβς και το 2021 με την Άρσεναλ.

Εναντίον του είναι και η παράδοση με τις νορβηγικές ομάδες γενικά και ειδικά εκτός έδρας καθότι εκεί έχει τη συντριβή 1-5 από τη Ρόζενμποργκ, την ήττα 2-3 από τη Μόλντε την οποία κέρδιζε 2-0 (!) και την ισοπαλία με τη Ρόζενμποργκ 1-1. Με όλα τα παιχνίδια, πάντως, να είναι από το 1997 έως το 2005, το νωρίτερο δηλαδή 20 χρόνια πριν. Και στη Σουηδία, ωστόσο, δεν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός και πήγε το φθινόπωρο και έκανε διπλό στη Μάλμε. Από την άλλη, ας έχουμε υπόψιν μας ότι η Μπόντο με την Κοπεγχάγη στη Δανία είναι μακράν οι κορυφαίες ομάδες σε ολόκληρη την Σκανδιναβία εδώ και κάποια χρόνια. Πολύ ανταγωνιστικές, όπως είδαμε (και) την πρωταθλήτρια Δανίας πέρυσι στο Champions League, εναντίον της Μπάγερν και της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

Κοιτάξτε, μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πραγματικά καλός και στα δύο παιχνίδια για να ξεπεράσει τους Νορβηγούς. Κι ειδικά απόψε θα δοκιμαστεί. Είναι μία έδρα αυτή, στην οποία έχουν χάσει π.χ. και οι έξι ομάδες από τα Βαλκάνια που την έχουν επισκεφτεί (βλέπε Ερυθρός Αστέρας 2-1, Ντινάμο Ζάγκρεμπ 1-0, Μπεσίκτας 3-1 και 2-1, Σέπσι Ρουμανίας 3-2, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0). Όπως έχουν χάσει εκεί κι οι ομάδες από τη Μεσόγειο, ας είναι ισχυρές, που την έχουν επισκεφτεί (Ρόμα 1-6 και 1-2, Πόρτο 2-3 και Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3).

Τα αποτελέσματα όλα αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαία. Η Μπόντο και καλή ομάδα έχει, αλλά και έδρα από την οποία περνάνε μόνο, κι αυτές κάποιες φορές, από το Βορρά της Ευρώπης. Θα πρέπει να δώσει απόψε ο Ολυμπιακός ό,τι έχει και δεν έχει για να επιβιώσει εκεί!

Άσχετο: Στην Αργεντινή υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή τη φορά ο Ορτέγκα δεν θα μείνει στην προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής, αλλά θα βρίσκεται στις τελικές επιλογές.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Γίναμε χθες μάρτυρες άλλης μία «χεσμένης» διαιτησίας σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά στο παιχνίδι της Κ19, με τους Αυστριακούς να βαράνε στο ψαχνό από το πρώτο λεπτό και έναν τραγικό Φινλανδό ρέφερι να πρέπει να «βγει αίμα» από Πνευμονίδη, Παπακανέλλο και σία για να βγάλει κάρτα. Πού τους βρίσκετε βρε Θόδωρε όλους αυτούς; Παιδάκια παίζουν και δεν σέβονται καν αυτό. Έτσι θα παίξει κι ο σημερινός στη Νορβηγία; Φουλ έδρα;…

Τέλος πάντων, ο Ουκρανός διαιτητής Μπαλάκιν, που σφυρίζει απόψε τον Ολυμπιακό, έχει παίξει εφτά φορές ομάδες της Σκανδιναβίας, με έξι νίκες τους και μία ισοπαλία: Σουηδία-Σλοβακία 2-1, Ζαλγκίρις-Χάκεν 1-3, Μίντιλαντ-Λέγκια 3-3, Σίλκεμποργκ-Στεάουα 5-0, Μάλμε-Ελσίνκι 2-1, Σίβασπορ-Κοπεγχάγη 1-2, Τσουκάριτσκι-Μόλντε 1-3. Ως VAR ήταν στο Ρίγα-Μπόντο 1-3 με πέναλτι υπέρ της Μπόντο τον περασμένο Ιούλιο. Ας ελπίσουμε να είναι σύμπτωση…

Ουκρανός έχει παίξει Ολυμπιακό για τελευταία φορά στην ήττα του 0-2 από τη Ναντ πρόπερσι, στο Καραϊσκάκη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃

Charalampos Kostoulas - Greek Super League 24/25:



☑️20 games

⏱️1111 minutes

⚽️6 goals

🥅1 penalty won

🔑1.5 key passes per 90

🎯3 big chances created

⚡️1.5 successful dribbles per 90



A superb season for the 17-year-old Olympiacos academy graduate. HUGE talent. 🔴⚪🇬🇷 pic.twitter.com/NvmYXDRTSL