Μετά το 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ και την πρόκριση στους «16» του Europa League, η Στεάουα είναι ένα βήμα πριν καταρρίψει το ρεκόρ του Ολυμπιακού με τα περισσότερα ευωπαϊκά ματς, από την περασμένη σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου και αποχαιρέτησε το Europa League, μετά την ήττα με 2-0 στο δεύτερο αγώνα των play offs της διοργάνωσης. Ο ίδιος ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που αποθεώθηκε από τον κόσμο των γηπεδούχων, υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι άξιζαν την πρόκριση καθώς έκαναν μία πολύ καλή εμφάνιση, δείχνοντας περισσότερο πείσμα και αποφασιστικότητα να πάρουν το εισιτήριο για τους «16».

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της FCSB εξελίσσεται σε ιστορική, καθώς η ρουμάνικη ομάδα έγινε η μοναδική που έχει αγωνιστεί σε 18 ευρωπαϊκά ματς μέσα στη σεζόν 2024/25!

Μάλιστα, με την παρουσία της στους «16» του Europa League, θα φτάσει τουλάχιστον τα 20 παιχνίδια, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Ολυμπιακό από τη σεζόν 2023/24, όταν κατέκτησε και το Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι πέρυσι είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 19 εμφανίσεις στην Ευρώπη.

Επομένως στον πίνακα των ομάδων με τα περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος, η Στεάουα ξεχωρίζει ήδη με 18 αγώνες, ενώ ακολουθούν με 16 οι Άγιαξ, η Μίντιλαντ, η Μπόντο Γκλιμτ και η Λουντογκόρετς.

