Η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντή Τζολάκη για τις εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό στο Europa League με video με τις κορυφαίες του αποκρούσεις.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα του Europa League, έχοντας εκτός από τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί και την καλύτερη άμυνα της League Phase. Φυσικά εκ των διακριθέντων της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος σε αυτές τις οκτώ αγωνιστικές κράτησε έξι φορές ανέπαφη την εστία του, κάνοντας μεγάλες επεμβάσεις και σπουδαίες εμφανίσεις.

Η UEFA ανέβασε στα Social Media video με τις κορυφαίες του αποκρούσεις στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού και αποθέωσε τον νεαρό κίπερ γράφοντας: «Ο Τζολάκης κράτησε έξι clean sheets σε οκτώ αγώνες στη League Phase».

Tzolakis kept 6 clean sheets in his 8 league phase games 😤@olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/WLI4tfEAdj