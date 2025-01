Με μια κωμική παρεξήγηση ολοκληρώθηκε ο αγώνας Φενέρμπαχτσε - Λυών, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο μπέρδεψε τον φυσιοθεραπευτή της γαλλικής ομάδας με τον προπονητή.

Μετά τη λευκή ισοπαλία στον αγώνα Φενέρμπαχτσε - Λυών, ο Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε σε μια αστεία, αλλά και κάπως αμήχανη κατάσταση, όταν προσπαθώντας να χαιρετήσει τον προπονητή των Γάλλων, Πιερ Σαζ, τον μπέρδεψε τον φυσιοθεραπευτή της Λυών, Αμπντελτζελίλ Ρεντισί.

Ο Special One κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της Λυών και έσφιξε το χέρι του Ρεντισί και τον αγκάλιασε, πιστεύοντας ότι πρόκειται για τον Σαζ.

Τότε ο Ρεντισί, έκπληκτος και μάλλον αμήχανος, τον καθοδήγησε προς τον πραγματικό προπονητή της Λυών, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να φεύγει από τον πάγκο. Ο Μουρίνιο, συνειδητοποιώντας την παρεξήγηση, γελούσε με το περιστατικό, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, έσπευσε να επαινέσει την ομάδα του Σαζ για την προσπάθεια που κατέβαλε στο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα ο 61χρονος τεχνικός είπε :«Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες και πρόεδροι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα της Λυών όμως είναι πολύ καλή και δεν θα μπορούσε να είναι έτσι αν ο προπονητής της δεν ήταν υψηλού επιπέδου».

José Mourinho greeted a member of Lyon's staff thinking it was the French club's head coach Pierre Sage, but he got the wrong guy 🤣 pic.twitter.com/YcMHBK2Oxn