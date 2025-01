Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στην Πορτογαλία επί της Πόρτο σήμανε πως οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν μαθηματικά το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Europa League.

Διπλό ήταν για τον Ολυμπιακό το όφελος από το μεγάλη του νίκη (1-0) στην Πορτογαλία επί της Πόρτο, καθώς όχι μόνο παραμένει σε τροχιά οκτάδας αλλά συνάμα εξασφάλισε και μία θέση στα νοκ άουτ του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση και είναι κοντά στο Top 8, όπου αν πλασαριστούν θα πάνε απευθείας στους «16» του τουρνουά.

Ομως την ίδια στιγμή και ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στα άλλα αποτελέσματα (τα αποψινά στα ματς που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και εκείνα της επόμενης εβδομάδας όπου θα γίνει η 8η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου), προκύπτει πως είναι μαθηματικά αδύνατο να «πέσουν» κάτω από την 24η θέση.

Αρα είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα συνεχίσουν στη διοργάνωση όπου μετά την ολοκλήρωση της League Phase θα προκύψουν τα εξής δεδομένα: Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα προκριθούν απευθείας στους «16». Οι ομάδες των θέσεων 9-24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες αποκλείονται.

After first part of today's program, four more teams have qualified for UEL Top 24 in 10,000/10,000 of our simulations:



🇳🇴 Bodø/Glimt

🇬🇷 Olympiacos

🇳🇱 AZ

🇨🇿 Viktoria Plzen