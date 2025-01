Η Πορτογαλία που… πληγώνει και η Τούμπα που καθηλώνει!

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις για το ευρωπαϊκό τους μέλλον και θέλουν να πάνε κόντρα σε αριθμούς και παραδόσεις. Η τεράστια απώλεια του Ζίβκοβιτς και το εντυπωσιακό μηδέν της Σεντ Ετιέν.

Ο δρόμος για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League περνά από το Οπόρτο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός καλείται να υπερκεράσει το εμπόδιο των «Δράκων». Με νέο προπονητή η Πόρτο, αλλά με έδρα… καυτή η οποία γίνεται χειρότερη για τους Πειραιώτες, αν αναλογιστεί κανείς πως σε τέσσερις επισκέψεις του δεν έχει κερδίσει ποτέ, μετρώντας μια ισοπαλία. Η Πορτογαλία τους «πληγώνει», αφού σε εννέα εκτός έδρας αναμετρήσεις, μόνο μία φορά έφυγαν νικητές, έχοντας παράλληλα έξι ήττες.

Έναν βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό η Πόρτο, η οποία εκτός έδρας είναι ευάλωτη, αλλά εντός θυμίζει την ομάδα εκείνη που ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει. Στο «Ντραγκάο» μετρά πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχοντας και μια ισοπαλία. Σούπερ αμυντικά η ομάδα σε αυτά τα ματς έχοντας τέσσερα clean sheets, ενώ πετάει… φωτιές επιθετικά με 15 γκολ.

Τα δυο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση έληξαν χωρίς γκολ. Θα καταφέρει να κρατήσει το μηδέν; Μόνο μια ομάδα στην ιστορία του Europa League, η Σεντ Ετιέν τη σεζόν 2014-15 είχε τρεις σερί λευκές ισοπαλίες. Στο 1.95 προσφέρεται το Under 2.5.



Διπλό στην παγωμένη Λετονία, πεντάρα στην Φερεντσβάρος και ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης. Αν έρθει και η νίκη με τη Σλάβια, τότε, ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του, ετοιμάζουν βαλίτσες για νέες ευρωπαϊκές περιπέτειες. Και γιατί να μην το κάνουν, όταν η παράδοση είναι σύμμαχος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι αήττητος απέναντι σε Τσέχους σε τέσσερα ραντεβού στην Τούμπα, έχοντας τρεις νίκες και μια ισοπαλία. Μόνο την Πλζεν δεν μπόρεσε να κερδίσει λίγους μήνες νωρίτερα (2-2). Τη σεζόν 2002-03 είχε κερδίσει εντός τη Σλάβια, αλλά ο επαναληπτικός ήταν εφιαλτικός, χάνοντας με 4-0. Κομβική στροφή και ο κόσμος θέλει να ζήσει στιγμές όπως τη σεζόν 2011-12, όταν κέρδισε σε τρία διαδοχικά ματς Σάμροκ Ρόβερς (εντός κι εκτός έδρας) και Τότεναμ. Στο 2.45 προσφέρεται η νίκη του ΠΑΟΚ.

Πλήγμα η απουσία του Ζίβκοβιτς, ο οποίος κόντρα στη Φερεντσβάρος έφτασε τα 10 ευρωπαϊκά τέρματα με τον ΠΑΟΚ, μόλις ο τρίτος στην ιστορία της ομάδας που κατάφερε κάτι ανάλογο μετά τους Σαλπιγγίδη και Αθανασιάδη.

Επιστροφή με ματσάρες πρόκρισης στο Champions League και στο Παρίσι η… 25η Παρί υποδέχεται την… 22η Σίτι. Ναι, η φετινή διοργάνωση κρύβει πολλές εκπλήξεις και δυο παραδοσιακές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο αποκλεισμού. Το ραντεβού στη γαλλική πρωτεύουσα, κρύβει σασπένς και οι Γάλλοι πρέπει να τα δώσουν όλα, μιας και στα επτά τελευταία παιχνίδια με τη Σίτι έχουν τέσσερις ήττες και μόλις μια νίκη. Είναι… εφιάλτης, μιας και κόντρα στην ομάδα του Πεπ έχουν το χαμηλό ποσοστό νίκης (14%). Να σπάσει την παράδοση η Παρί και να κερδίσει τιμάται στο 2.40.

Μπορεί με την Ίπσουιτς να έκανε πάρτι, ωστόσο εκτός συνόρων η Μάντσεστερ έχει… θέματα. Άλλωστε, ηττήθηκε στα δύο τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, μόλις ένα λιγότερο από όσα είχε χάσει στα προηγούμενα 28 μακριά από το σπίτι της (16 νίκες, 9 ισοπαλίες, 3 ήττες). Μόνο μία φορά κατέγραψε περισσότερες σερί ήττες, ήταν το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2011 και Δεκεμβρίου 2012 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι (4 ήττες).

Η Παρί έχει χάσει τρία από τα πέντε τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League όσα και στα προηγούμενα 17 παιχνίδια της στο «Parc des Princes», ενώ ο Λουίς Ενρίκε είναι ο μοναδικός προπονητής της ομάδας που έχει χάσει περισσότερα από τρία εντός έδρας παιχνίδια στη διοργάνωση.

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο… ζωής με τη Σίτι και στόχος του να βρει ξανά την απίθανη φόρμα των προηγούμενων μηνών. Στις πρώτες 11 εκτός έδρας εμφανίσεις του στο Champions League, ο Nορβηγός σταρ πέτυχε 11 γκολ σε 33 σουτ, αλλά στα τελευταία 11 εκτός έδρας παιχνίδια του σκόραρε μόλις τέσσερις φορές (σε 41 σουτ).

