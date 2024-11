Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα play-offs και βλέπει.... οκτάδα, ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι πέραν του League Phase. Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τους απαιτούμενους βαθμούς στο Europa League.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έφτασαν αισίως στα μισά της διαδρομής του νεοσύστατου League Phase στο Europa League και πλέον βάζουν πλώρη για την τελική ευθεία.

Μετά την ισοπαλία κόντρα στη Ρέιντζερς οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους επτά βαθμούς και βρίσκονται στην 11η θέση της κατάταξης, με τον Δικέφαλο του Βορρά από την άλλη να μένει με άδεια χέρια στο «Ολντ Τράφορντ» παρά τις ευκαιρίες του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να περιορίζεται στην 33η θέση με έναν βαθμό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιδιώξεις για τους δύο εκπροσώπους μας στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση είναι πλέον διαφορετικές. Οι κάτοχοι του Conference League έχουν φτάσει σε μεγάλο βαθμό κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής τους στα play-offs και θα προσπαθήσουν στις εναπομείνασες τέσσερις αγωνιστικές να «χτυπήσουν» οκτάδα. Αντίθετα, οι πρωταθλητές Ελλάδος φαινομενικά μοιάζει απίθανο να προλάβουν το τρένο του Top-8 και θα επιδιώξουν με βαθμολογικό ντεμαράζ στη συνέχεια να τερματίσουν εντός των θέσεων 9-24.

Μετά και την ολοκλήρωση, λοιπόν, της 4ης αγωνιστικής, ο δημοφιλής λογαριασμός Football Meets Data και ο αλγόριθμός του δείχνουν μια πρώτη εικόνα για το πόσοι βαθμοί στέλνουν μια ομάδα στο Top-8 και τα play-offs της διοργάνωσης αντίστοιχα:

As for Top 24, it still looks pretty solid that 9 pts will be needed, though some teams with 9 pts and a bad goal difference may miss out. pic.twitter.com/BYMlzCapA2