Δείτε αναλυτικά όλους τους αντιπάλους των 36 ομάδων στη League Phase του Europa League.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ιστορική κλήρωση της League Phase του νέου Europa League όπου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έμαθαν τους αντιπάλους τους σε αυτή την πρώτη φάση του θεσμού. Ο Αντούριθ ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τους αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων στην κλήρωση, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει στον δρόμο του ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Σοσιεδάδ και η Γαλατάσαραϊ, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός θα δώσει επίσης απαιτητικά παιχνίδια απέναντι σε Πόρτο, Ρέιντζερς, Μπράγκα και Λιόν.

Η πρώτη αγωνιστική της φάσης του League Phase του Europa League θα διεξαχθεί στις 25/26 Σεπτέμβρη, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί το Σάββατο (31/09).

Με την παρακάτω σειρά είναι τα παιχνίδια των 36 ομάδων με τις έδρες να αλλάζουν εναλλάξ εντός και εκτός, με το πρώτο να είναι στην έδρα της ομάδας που αναφέρεται.

Pot 1

Ρόμα: Άιντραχτ, Τότεναμ, Μπράγκα, Άλκμααρ, Ντιναμό Κιέβου, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπιλμπάο, Έλφσμποργκ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ρέιντζερς, Πόρτο, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μίντιλαντ, Μπόντο Γκλιμτ, Τβέντε, Στεάουα Βουκουρεστίου.

Πόρτο: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λάτσιο, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μίντιλαντ, Μπόντο Γκλιμτ, Χόφενχαϊμ, Χόφενχαϊμ, Άντερλεχτ.

Άγιαξ: Λάτσιο, Σλάβια Πράγας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σοσιεδάδ, Γαλατάσαραϊ, Κάραμπαγκ, Μπεσίκτας, Ρίγας.

Ρέιντζερς: Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λιόν, Ολυμπιακός, Ουνιόν Σελ Ζιλουάζ, Μάλμε, Στεάουα, Νις.

Άιντραχτ: Σλάβια Πράγας, Ρόμα, Φερεντσβάρος, Λιόν, Βικτόρια Πλζεν, Μίντιλαντ, Ρίγας, Μπεσίκτας.

Λάτσιο: Πόρτο, Άγιαξ, Σοσιεδάδ, Μπράγκα, Λουντογκόρετς, Ντιναμό Κιέβου, Νις και Τβέντε.

Τότεναμ: Ρόμα, Ρέιντζερς, Άλκμααρ, Φερεντσβάρος, Κάραμπαγκ, Γαλατάσαραϊ, Έλφμποργκ, Χόφενχαϊμ.

Σλάβια Πράγας: Άγιαξ, Άιντραχτ, Φενέρμπαχτσε, ΠΑΟΚ, Μάλμε, Λουντογκόρετς, Άντερλεχτ, Μπιλμπάο.

Pot 2

Σοσιεδάδ: Άγιαξ, Λάτσιο, ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου, Βικτόρια Πλζεν, Άντερλεχτ, Νις.

Άλκμααρ: Ρόμα, Τότεναμ, Φενέρμπαχτσε, Φερεντσβάρος, Γαλατάσαραϊ, Λουντογκόρετς, Έλφμποργκ, Μπιλμπάο.

Μπράγκα: Λάτσιο, Ρόμα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Χόφενχαϊμ, Έλφμποργκ.

Ολυμπιακός: Ρέιντζερς, Πόρτο, Μπράγκα, Λιόν, Κάραμπαγκ, Μάλμε, Τβέντε, Στεάουα Βουκουρεστίου.

Λιόν: Άιντραχτ, Ρέιντζερς, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Λουντογκόρετς, Κάραμπαγκ, Μπεσίκτας, Χόφενχαϊμ.

ΠΑΟΚ: Σλάβια Πράγας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φερεντσβάρος, Σοσιεδάδ, Βικτόρια Πλζεν, Γαλατάσαραϊ, Στεάουα Βουκουρεστίου, Ρίγας.

Φενέρμπαχτσε: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σλάβια Πράγας, Λιόν, Άλκμααρ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μίντιλάντ, Μπιλμπάο, Τβέντε.

Μακάμπι Τελ Αβίν: Πόρτο, Άγιαξ, Σοσιεδάδ, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Μπόντο Γκλιμτ, Ρίγας, Μπεσίκτας.

Φερεντσβάρος: Τότεναμ, Άιντραχτ, Άλκμααρ, Μάλμε, Ντιναμό Κιέβου, Νις, Άντερλεχτ.

Pot 3

Κάραμπαγκ: Άγιαξ, Τότεναμ, Λυών, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Μάλμε, Μπόντο Γκλιμτ, Στεάουα Βουκουρεστίου, Έλφσμποργκ

Γαλατάσαραϊ: Τότεναμ, Άγιαξ, ΠΑΟΚ, Άλκμααρ, Ντινάμο Κιέβου, Μάλμε, Έλφσμποργκ, Ρίγας

Βικτόρια Πλζεν: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άινχτραχτ Φρανκφούρτης, Ρεάλ Σοσιεδάδ, ΠΑΟΚ, Λουντογκόρετς, Ντινάμο Κιέβου, Άντερλεχτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Μπόντο Γκλιμτ: Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπράγκα, Κάραμπαγκ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπεσίκτας, Νις

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ρόμα, Ρέιντζερς, Μπράγκα, Φενέρμαπχτσε, Μπόντο Γκλιμτ, Μίντιλαντ, Νις, Τβέντε

Ντινάμο Κιέβου: Λάτσιο, Ρόμα, Φερεντσβάρος, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Βικτόρια Πλζεν, Γαλατάσαραϊ, Ρίγας, Χόφενχαϊμ

Λουντογκόρετς: Σλάβια Πράγας, Λάτσιο, Άλκμααρ, Λυών, Μίντιλαντ, Βικτόρια Πλζεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άντερλεχτ

Μίντιλαντ: Άιντραχτ Φρνακφούρτης, Πόρτο, Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Λουντογκόρετς, Χόφενχαϊμ, Στεάουα Βουκουρεστίου

Μάλμε: Ρέιντζερς, Σλάβια Πράγας, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Φερεντσβάρος, Γαλατάσαραϊ, Κάραμπαγκ, Τβέντε, Μπεσίκτας

Pot 4

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Σλάβια Πράγας, Ρόμα, Άλκμααρ, Φενέρμπαχτσε, Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς, Έλφσμποργκ, Μπεσίκτας

Χόφενχαϊμ: Τότεναμ, Πόρτο, Λυών, Μπράγκα, Ντινάμο Κιέβου, Μίντιλαντ, Στεάουα Βουκουρεστίου, Άντερλεχτ

Νις: Ρέιντζερς, Λάτσιο, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Φερεντσβάρος, Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Τβέντε, Έλφσμποργκ

Άντερλεχτ: Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Φερεντσβάρος, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λουντογκόρετς, Βικτόρια Πλζεν, Χόφενχαϊμ, Ρίγας

Τβέντε: Λάτσιο, Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, Φενέρμπαχτσε, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μάλμε, Μπεσίκτας, Νις

Μπεσίκτας: Άινχτραχτ Φρανκφούρτης, Άγιαξ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λυών, Μάλμε, Μπόντο Γκλιμτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Τβέντε

Στεάουα Βουκουρεστίου: Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, Ρέιντζερς, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ, Μίντιλαντ, Κάραμπαγκ, Ρίγας, Χόφενχαϊμ

Ρίγας: Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ΠΑΟΚ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γαλατάσαραϊ, Ντινάμο Κιέβου, Άντερλεχτ, Στεάουα Βουκουρεστίου

Έλφσμποργκ: Ρόμα, Τότεναμ, Μπράγκα, Άλκμααρ, Κάραμπαγκ, Γαλατάσαραϊ, Νις, Αθλέτικ Μπιλμπάο