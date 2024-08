Ο Αντρέ Όρτα πέρασε αλλαγή και είχε σημαντικό ρόλο στη νίκη της Μπράγκα επί της Ραπίντ Βιέννης με 2-1.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Μπράγκα, Κάρλος Καρβαλιάλ, με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του πορτογαλικού συλλόγου έκανε σαφές και ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο το πόσο πόλύ υπολογίζει στον Αντρέ Όρτα, τον οποίο παραλίγο να ντύσει εκ νέου στα ερυθρόλευκα η ομάδα του Πειραιά.

Mάλιστα, χθες αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την Μπράγκα και στα 29' που αγωνίστηκε είχε ασίστ στη νίκη επί της Ραπίντ Βιέννης.

Με το σκορ να είναι 1-1, ο Πορτογάλος μέσος, που πέρασε το περσινό δεύτερο μισό της σεζόν στον Ολυμπιακό, μπήκε στο ματς στο 61' αντί του Ρότζερ. Με το 10 στην πλάτη ήταν αυτός που στο 71' έδωσε ωραία πάσα και μετέτρεψε σε ασίστ στον Σαλαζάρ με τρομερό γκολ για το τελικό 2-1.

Θυμίζουμε ότι το φετινό καλοκαίρι έχει εξελιχθεί σε σίριαλ το αν θα επιστρέψει στο Λιμάνι ή όχι. Μπράγκα, Ολυμπιακός και παίκτης τα είχαν βρει σ' όλα για να γυρίσει στον Πειραιά όμως στη συνέχεια η πορτογαλική ομάδα άλλαξε τους όρους της συμφωνίας, ζητώντας περισσότερα χρήματα. Στη συνέχεια άλλαξε και ο προπονητής στην πορτογαλική ομάδα, με τον Καρβαλιάλ να θέλει να κρατήσει τον Ορτα. Και κάπου εδώ το θέμα έχει μπλοκάρει για τους ερυθρόλευκους. Το αν θα υπάρξει και συνέχεια στην εν λόγω υπόθεση παραμένει άγνωστο.

Rodrigo Zalazar é um fenómeno autêntico!



Foi dos melhores jogadores do Braga na época passada, e nesta época é o melhor da equipa.



Muito ativo no processo ofensivo da equipa do Carvalhal. pic.twitter.com/ID0yy0JeCp