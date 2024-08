Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο βασικός εξτρέμ του Άγιαξ, Κάρλος Φορμπς, είναι ο πρώτος στόχος της Γουλβς για την αντικατάσταση του Πέδρο Νέτο, ο οποίος οδεύει προς την Τσέλσι.

Μεταγραφικό ντόμινο που ενδέχεται να... ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό ενόψει της ρεβάνς με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Δεκαπενταύγουστο. Η Τσέλσι είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον διεθνή Πορτογάλο εξτρέμ της Γουλβς, Πέδρο Νέτο και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Λύκοι θέλουν να «ψωνίσουν» από τους Ολλανδούς.

Ο λόγος για τον Κάρλος Φορμπς, ο οποίος ήταν βασικός στο «δίπλο» του Αίαντα στο ΟΑΚΑ και μάλιστα δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Ντιέγκο Αλόνσο. Όπως προκύπτει η Γουλβς μπορεί να κάνει δικό της τον Πορτογάλο εξτρέμ και μένει να φανεί αν το deal θα ολοκληρωθεί πριν τη ρεβάνς της «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

🚨🟠 EXCLUSIVE: Wolves target Ajax winger Carlos Forbes as replacement for Pedro Neto in case Chelsea deal will be completed.



Forbes, on Wolverhampton shortlist as they start exploring options in case of Neto’s exit. pic.twitter.com/Low0skVyiB