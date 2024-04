Ο Γιούργκεν Κλοπ χαρακτήρισε την εντός έδρας ήττα της Πέμπτης με 3-0 από την Αταλάντα τη χειρότερη στιγμή της Λίβερπουλ στη σεζόν, καθώς οι ελπίδες της για το Europa League να κρέμονται από μια κλωστή.

Με έναν εξαιρετικό Σκαμάκα που σκόραρε δις, η Αταλάντα τιμώρησε τις χαμένες ευκαιρίες των «Reds» και με το επιβλητικό 3-0 υποχρέωσαν τη Λίβερπουλ στην πρώτη φετινή ήττα στο «Ανφιλντ». Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έδειχνε επίπεδη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα των προημιτελικών και τελείωσε τη βραδιά ίσως τυχερή που η Αταλάντα δεν εκμεταλλεύτηκε μία από τις πολλές ευκαιρίες που είχε στις καθυστερήσεις για να προσθέσει ακόμα ένα γκολ στον πίνακα.

Ο Χάρβεϊ Έλιοτ σημάδεψε το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και ο Μο Σαλάχ είχε ένα γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι «Reds» δεν είχαν τη σπίθα που χρειαζόταν για να νικήσουν μια καλά οργανωμένη Αταλάντα, η οποία καλείται τώρα να τελειώσει τη δουλειά την επόμενη Πέμπτη στο Μπέργκαμο.

Προτού ο Κλοπ σκεφτεί αυτό το ματς, πρέπει να προετοιμάσει τους παίκτες του για την επίσκεψη στην Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή. «Ήταν ένα πραγματικά κακό παιχνίδι, ω Θεέ μου», δήλωσε ο Κλοπ μετά την πρώτη εντός έδρας ήττα της Λίβερπουλ μετά από σχεδόν 14 μήνες!

«Ξεκινήσαμε καλά, πολύ καλά αλλά δεν συνεχίσαμε. Σκόραραν και χάσαμε λίγο το μυαλό μας. Ήμασταν παντού και πουθενά στη μεσαία γραμμή, δεν το αναγνώριζα αυτό... Ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά με ποδοσφαιρικούς όρους ήταν τακτική πειθαρχία. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι και αξίζαμε να χάσουμε. Πρέπει να το νιώθουμε αυτό τώρα, αλλά έχουμε ακριβώς αυτό το βράδυ για να νιώσουμε άσχημα γι' αυτό και μετά πρέπει να συνεχίσουμε με στόχο το ματς με την Πάλας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Συγχαρητήρια στην Αταλάντα, πραγματικά μπράβο της».

🗣️ "We played a bad game and we deserved to lose"



Jurgen Klopp reflects on Liverpool's 3-0 defeat at home to Atalanta 🔴❌ pic.twitter.com/BZ3vgsFuQ3