Με ξεκάθαρα φαβορί ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης των «16» του Europa League με το ζευγάρι Ρόμα - Μπράιτον να ξεχωρίζει.

Χωρίς κάποιο πολύ μεγάλο ντέρμπι ολοκληρώθηκε η κλήρωση της φάσης των «16» του Europa League. Το ζευγάρι Ρόμα - Μπράιτον ξεχωρίζει, με την ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι που προκρίθηκε... δραματικά απέναντι στη Φέγενορντ, να βρίσκει μπροστά της τους «γλάρους» του Ντε Τσέρμπι που προκρίθηκαν στους «16» ως πρώτοι από τον όμιλο της ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Πράγας έχοντας φυσικά ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, στην τελευταία σεζόν του Γερμανού στο «Άνφιλντ». Η φοβερή και τρομερή Μπάγερ Λεβερκούζεν του Αλόνσο θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καραμπάγκ για να προχωρήσει στη διοργάνωση, ενώ η Μίλαν θα αντιμετωπίσει τη Σλάβια Πράγας.

Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για το ένα εισιτήριο των προημιτελικών. Η κληρωτίδα πάντως είχε... κέφια, καθώς έφερε αντιμέτωπες της Φράιμπουργκ - Γουέστ Χαμ οι οποίες ήταν στον ίδιο όμιλο με τον Ολυμπιακό. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο ζευγάρι Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Αταλάντα, καθώς οι δυο τους αναμετρήθηκαν στη φάση των ομίλων.

Οι πρώτες «μονομαχίες» θα δοθούν στις 7/03, με τις ρεβάνς να είναι προγραμματισμένες για τις 14/03. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Δουβλίνο στις 22/05.

Σπάρτα Πράγας - Λίβερπουλ

Μαρσέιγ - Βιγιαρεάλ

Ρόμα - Μπράιτον

Μπενφίκα - Ρέιντζερς

Φράιμπουργκ - Γουέστ Χαμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Αταλάντα

Μίλαν - Σλάβια Πράγας

Καραμπάγκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν

This is going to be great 🤩#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP