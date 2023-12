Συνολικά 22 ευρωπαϊκές νίκες μετράει η Γουέστ Χαμ από την αρχή της σεζόν 2021/22 με μόνο τη «βασίλισσα» Ρεάλ να έχει τον ίδιο απολογισμό.

Η Γουέστ Χαμ εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ- άουτ του Europa League μετά την εκτός έδρας νίκη της στη Σερβία εναντίον της Μπάτσκα Τόπολα.

Τα «Σφυριά» έτσι φιγουράρουν στο πλευρό της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και οι δύο σύλλογοι έχουν 22 νίκες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση από την έναρξη της σεζόν 2021/22.

Το αν η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες θα συνεχίσει επιτυχώς στον δρόμο που οδηγεί στον τελικό του Europa League, θα το δείξει ο χρόνος, πρώτος της στόχος θα είναι η πρωτιά του ομίλου σε ένα δύσκολο παιχνίδι στο London Stadium με τη Φράιμπουργκ, που είναι δεύτερη στον όμιλο.

Εδώ το σχετικό tweet της Opta:

22 - Since the start of the 2021-22 season, no side have won more games in major European competition than West Ham United (22, level with Real Madrid). Moyesiah. pic.twitter.com/u1SU6EGVwJ