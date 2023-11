Ο Ζοάο Πέδρο μετέτρεψε σε γκολ για την Μπράιτον την εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε αλλά ο Ντε Τσέρμπι προτίμησε να μην το κοιτάει μέχρι να το πετύχει.

Η Μπράιτον έφυγε από την Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ με τη νίκη (1-0) χάρη στο τέρμα του Ζοάο Πέδρο που εκτέλεσε από τα έντεκα βήματα τον Στάνκοβιτς.

Roberto De Zerbi couldn’t even look as João Pedro stepped up for his penalty…



He just gets it. pic.twitter.com/BDKBntyNsA