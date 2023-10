Εκπληκτικοί οι οπαδοί της Αταλάντα: Έκαναν παράκαμψη 70 χιλιομέτρων και αποθέωσαν τον Ίλισιτς

Μπορεί ο Γιόσιπ Ίλισιτς να μην αγωνίζεται στην Αταλάντα από το 2022, ωστόσο οι οπαδοί της «Ντέα» δεν τον ξέχασαν και πέρασαν από το Μάριμπορ για να τον αποθεώσουν και να δουν την αναμέτρηση στην Αυστρία μαζί!

Έχουν περάσει σχεδόν 20 μήνες από την αποχώρηση του Γιόσιπ Ίλισιτς από την Αταλάντα. Ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός φόρεσε τη φανέλα της «Ντέα» 173 φορές, μετρώντας σε αυτά τα πέντε χρόνια του στην ομάδα, 60 γκολ και 44 ασίστ, έχοντας κομβικό ρόλο στην ονειρική πορεία που είχε η ομάδα του Γκασπερίνι τα τελευταία χρόνια.

Η κατάθλιψη δεν άφησε τον Ίλισιτς να δώσει συνέχεια στην απίστευτη του φόρμα, καθώς ο ψυχολογικός πόνος που είχε μέσα του, τον οδήγησε να φτάσει μέχρι και σε ένα μεγάλο διάλειμμα, με σκοπό να ανακτήσει τον εαυτό του και να βάλει μπροστά την υγεία του.

Στην Αταλάντα ο Ίλισιτς ήταν ήρωας. Ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς της κερκίδας, καθώς οι τρομερές του εμφανίσεις, σε συνδυασμό με τον σεβασμό που έδειχνε προς όλη την πόλη και το κλαμπ, κατάφεραν να τον μετατρέψουν σε μια μεγάλη προσωπικότητα στο Μπέργκαμο.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την ημέρα που αποφάσισε να αποχωρήσει, ωστόσο οι οπαδοί της Αταλάντα εξακολουθούν να τρέφουν μεγάλη αγάπη για τον 35χρονο που από το καλοκαίρι του 2022 έχει επιστρέψει στη Σλοβενία, φορώντας τη φανέλα της Μάριμπορ.

Οι Μπεργκαμάσκι είχαν ετοιμάσει το ταξίδι τους προς την Αυστρία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους απέναντι στη Στουρμ Γκρατς. Μια απόσταση 600 χιλιομέτρων, την οποία ωστόσο οι οπαδοί της Αταλάντα είχαν σκοπό να την απολαύσουν και να την περάσουν σαν μια εκδρομή.

Κι όμως, παρά τα 600 χιλιόμετρα, η αγάπη για τον Ίλισιτς, τους «ανάγκασε» να διασχίσουν 70 χιλιόμετρα παραπάνω. Τι έκαναν οι «τρελοί» Ιταλοί; Αποφάσισαν να περάσουν από το Μάριμπορ της Σλοβενίας ώστε να χαιρετήσουν και να αποθεώσουν τον Γιόσιπ Ίλισιτς. Οι δύο πόλεις βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα Αυστριας και Σλοβενίας και έτσι οι οπαδοί της Αταλάντα το εκμεταλλεύτηκαν.

Έδωσαν ραντεβού με τον 35χρονο στο Μάριμπορ, τον χαιρέτησαν, τον αποθέωσαν, του τραγούδησαν και του έφτιαξαν διάφορα πανό, δείχνοντας του έτσι την αγάπη που του τρέφουν, αλλά και τον σεβασμό που ο ίδιος ο Σλοβένος κέρδισε με το σπαθί του.

🥹💙 Atalanta fans who are travelling to the Sturm Graz game, stopped off in Maribor to visit Josip Iličić…



Best moment of the day! ✨👏 pic.twitter.com/xyfBIp22gf