Ντε Μπουρ για Άγιαξ: «Δεν μπορείς να φτιάξεις σοκολάτα από σκ@@»

Ο Φρανκ Ντε Μπουρ μίλησε με σκληρά λόγια για τον φετινό Άγιαξ, ο οποίος πάει από το κακό στο χειρότερο τη φετινή σεζόν, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα Ολλανδίας.

Ο αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων του Europa League, έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία μετά το 1965. Ο Αίαντας έχει κάνει μόλις μια νίκη στην Eredivisie σε έξι αναμετρήσεις και βρίσκεται στη 16η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Όσον αφορά την Ευρώπη, οι Ολλανδοί έχουν δύο ισοπαλίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της φάσης των ομίλων του Europa League, απέναντι σε ΑΕΚ και Μαρσέιγ.

Ένας από τους θρύλους της ομάδας, ο Ντε Μπουρ, δεν άντεξε και άσκησε σφοδρή κριτική στην αγαπημένη του ομάδα, την οποία βλέπει να παραπαίει. Ο Ολλανδός μίλησε στο «Voetbal International podcast» και είπε τα εξής:

«Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά δεν μπορείς να φτιάξεις σοκολάτα από σκ***. Είμαι πραγματικά ανήσυχος, δεν ξέρω πού πάει αυτό. Δεν έχω τίποτα εναντίον των παιδιών που έχουν έρθει. Είναι χαρούμενοι που παίζουν στον Άγιαξ, αλλά δεν είναι δυνατόν να φέρνουν τόσους παίκτες δεύτερης κατηγορίας και να πιστεύουν ότι θα έχουν υψηλότερο επίπεδο.

Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Παρακολούθησα την ήττα από την Άλκμααρ την Κυριακή. Το ματς ήταν τρομερά κακό. Όλοι πιστεύουν ότι θα παίζαμε εναντίον της Μπάγερν Μονάχου ή της Παρί Σεν Ζερμέν για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Όλα αυτά έχουν πλέον εξαφανιστεί και αυτό πονάει».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγιαξ ξόδεψε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ στο θερινό παζάρι των μεταγραφών, με τα αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα και η ανησυχία να είναι έντονη γύρω από τον σύλλογο του Άμστερνταμ.

Ronald de Boer, ex-jogador do Ajax mostrou-se insatisfeito com a situação do clube de Amesterdão, que está em 16.º lugar no campeonato.

«Pode parecer duro, mas não se pode fazer chocolate com m**** (…) Estou muito preocupado, não sei onde isto vai parar». #ajax #ronalddeboer pic.twitter.com/QQW71VOGh5