Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε ένα όμορφο σκηνικό που έλαβε χώρα αυτό το καλοκαίρι στην προπόνηση της Ρόμα και το συνέδεσε με το ντεμπούτο του Φραντσέσκο Ντ' Αλέσιο.

Ο πολύπειρος τεχνικός της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, μπορεί να μην έχει ξεκινήσει με το δεξί στη σεζόν, παραμένει όμως μια πολύ αγαπητή φιγούρα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και αυτό το κέρδισε μόνος του με κινήσεις όπως αυτή που διηγήθηκε on came μετά το 4-0 των «τζιαλορόσι» επί της Σερβέτ.

Ο Πορτογάλος κόουτς αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το καλοκαίρι, όταν πολλά παιδιά είχαν συγκεντρωθεί έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και φώναζαν προκειμένου κάποιος να τους ανοίξει και να δουν από κοντά την προπόνηση.

«Μου είπε ότι κι εκείνος μικρός ήταν έξω από τις προπονήσεις, αλλά κανείς προπονητής δεν άνοιγε τις πύλες. Χαίρομαι που το έκανα εγώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Special One» έχοντας δίπλα του τον 19χρονο άσο.

Δείτε το βίντεο:

⚽️❤️ José Mourinho sharing a wholesome moment with boyhood AS Roma fan Francesco D'Alessio (19) who made his debut in the Europa League last night. 🥹 pic.twitter.com/BF2YBmoOF5