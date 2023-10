Στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ξεκινήσει από την αρχή του αγώνα απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για τους ομίλους του Europa League.

Στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ βρίσκεται το όνομα του Κώστα Τσιμίκα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται αποφασισμένος να δώσει λεπτά symmetox;hw στον Έλληνα αμυντικό στο Europa League, καθώς τον είχε ξεκινήσει βασικό και στην πρεμιέρα των ομίλων απέναντι στη Λίντσερ.

Το έργο λοιπόν επαναλήφθηκε και στην αναμέτρηση κόντρα στους Βέλγους στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο των Reds για φέτος στο «Άνφιλντ».

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ - Άρνολντ, Κονατέ, Κουάνσα, Τσιμίκας, Έντο, Χράφενμπερχ, Έλιοτ, Ζότα, Σαλάχ, Νούνιες

The Reds to take on Union SG tonight 📋#UEL | #LIVUSG