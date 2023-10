Η επιτυχία του Ολυμπιακού σε αυτά τα λημέρια και η αχίλλειος πτέρνα της Τόπολα

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Σερβία.

Έφτασε λοιπόν η στιγμή και για το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, πρώτο εκτός έδρας και δη το λιγότερο δύσκολο, σε σχέση με τα επόμενα, με τη Γουέστ Χαμ στην Αγγλία και την Φράιμπουργκ στη Γερμανία. Άρα, και μόνο από αυτό, καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπάρχουν απαιτήσεις απόψε.

Ασφαλώς κι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει…μόνος του. Η Τόπολα, από πλευράς της, θέλει να γράψει ιστορία. Παίζει για πρώτη φορά στο σπίτι της σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μίνιμουμ δεν θέλει να χάσει. Συνεπώς, πρέπει να περιμένουμε μία ομάδα έτοιμη να τα δώσει όλα. Μία καλή, δουλεμένη, όπως μου λένε γνώστες του σερβικού ποδοσφαίρου, ομάδα συνόλου, η οποία θα δυσκολέψει τον Ολυμπιακό. Κατ΄ επέκταση, περιμένουμε να δούμε μία μάχη κι όχι κάτι ανάλογο με το 3-0 στην Τσουκάριτσκι τις προάλλες.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια τα πάει καλά παίζοντας με αντιπάλους από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Σε νοκ άουτ έχει αποκλείσει τόσο την Παρτίζαν (3-1 έξω, 2-2 μέσα) και την Τσουκάριτσκι (3-1 μέσα, 3-0 έξω), όσο και τη Ριέκα (2-1 μέσα, 1-0 έξω), ενώ σε φάσεις ομίλων Τσάμπιονς Λιγκ έχει ξεπεράσει κι έχει προκριθεί αντιμετωπίζοντας δύο φορές την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (παλιότερα 2-0 μέσα, 1-1 έξω και πιο πρόσφατα 1-0 έξω και 2-1 μέσα) και μία τον Ερυθρό Αστέρα (1-3 έξω, 1-0 μέσα). Και πιο παλιά έχει αποκλείσει σε νοκ άουτ την σλοβένικη Μάριμπορ (2-0 μέσα, 3-1 έξω) και τη Ραντ Βελιγραδίου (1-2 έξω, 2-0 μέσα). Πρέπει να πάμε πίσω 45 χρόνια για να βρούμε αποκλεισμό του Ολυμπιακού στην Ευρώπη από ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ το μακρινό 1977 (3-1 μέσα, 1-5 έξω).

Έχει τον τρόπο του οπότε ο Ολυμπιακός με αυτές τις ομάδες. Μπορούμε μάλιστα να παρατηρήσουμε ότι τις περισσότερες φορές πάντα κερδίζει μέσα κι έξω. Κι όταν δεν κερδίζει φέρνει π.χ. ισοπαλία πρόκρισης στα νοκ άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ (βλέπε το 1-1 στο Ζάγκρεμπ το 1998) η, ισοπαλία πρόκρισης στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ (βλέπε 2-2 με την Παρτίζαν εντός έδρας το 2017). Έχει χάσει δύο φορές, μία 1-2 το 1989 από την άσημη Ράντ, σαν να λέμε…Τόπολα, και μία 1-3 το 2019 από τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα ματς που δεν του στοίχισε τον αποκλεισμό κερδίζοντας στη ρεβάνς και παίρνοντας την 3η θέση, αλλά του έκοψε τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη 2η θέση του ομίλου.

Σίγουρα άλλη η δυναμική του Αστέρα κι άλλη της Τόπολα, όμως κάτι τέτοια παιχνίδια μπορεί να σου την φέρουν άσχημα αν δεν μπεις από την αρχή αποφασιστικά και γενικά αν χάσεις κάποια στιγμή τη συγκέντρωση σου. Μία στιγμή είναι άλλωστε! Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε στο Μαρακανά του Βελιγραδίου τον Αστέρα 1-0 και μία επιπολαιότητα του Μπενζιά στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου είχε φέρει την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη από τον Γάλλο διαιτητή (και του αποψινού αγώνα!) κι είχε γυρίσει όλο το ματς, αρχικά με ισοφάριση των Σέρβων και στη συνέχεια με δύο γκολ από κόρνερ μετά το 88ο λεπτό!

Αχίλλειος πτέρνα της Τόπολα, όπως την έχω εντοπίσει εγώ; Όταν της βάλεις ένα γκολ, συνήθως κάπου τα χάνει κι αν το εκμεταλλευθείς εσύ αυτό, μπορείς να της βάλεις και δεύτερο, ακόμη και τρίτο! Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσφατο ματς με τη Γουέστ Χαμ, στην ήττα της 1-3 στο Λονδίνο, όπου οι Άγγλοι έβαλαν δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά (66’-70’) η, αν θέλετε τρία γκολ μέσα σε 16 λεπτά (από το 66’ έως το 82’). Στη νίκη της Μπράγκα 3-0 στην Πορτογαλία, οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο γκολ στο τρίλεπτο 17’-19’...Και στο 4-1 της Μπράγκα μέσα στη Σερβία, και τα τέσσερα γκολ των Πορτογάλων ήταν μέσα σε 11 λεπτά (!!!), από το 9’ έως το 20’…Να το πάμε ακόμη πιο πέρα: στο Τόπολα-Παρτίζαν 3-3 στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, η Παρτίζαν έβαλε δύο γκολ από το 40’ έως το 43’…Αλλά και στο 6-3 επί της Πάντσεβο, η Τόπολα δέχθηκε δύο γκολ από το 80’ έως το 90’.

Τώρα, με την Τόπολα να παίζει συνήθως με τρεις στόπερ, θα έχει μεγάλη σημασία να πάρει ο Ολυμπιακός βοήθειες από τα άκρα του, να πλαγιοκοπήσει, να δημιουργήσει ευκαιρίες από εκεί, με τον Ρόντινεϊ να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απ΄ όλους.

