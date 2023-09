Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα παρευρευθούν στο παιχνίδι με τη Μπράιτον την Πέμπτη (21/09).

Η ΑΕΚ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στο γήπεδο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπράιτον την Πέμπτη (21/09-22:00) για το πως θα προμηθευτούν τα εισιτήρια του αγώνα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν το «Amex Stadium» την ημέρα του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει πως όσοι φίλαθλοι μας, έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για το ματς με την Μπράιτον στην Αγγλία την Πέμπτη (21/9) από την ειδική πλατφόρμα της ΠΑΕ, θα παραλάβουν σήμερα (19/9) ηλεκτρονικά τα εισιτήρια τους.



Όσοι φίλαθλοι μας έχουν δηλώσει την παρουσία τους στο γήπεδο μέσω του club της Original 21 στο Λονδίνο, θα παραλάβουν τα εισιτήρια τους από τους εκπροσώπους του club, σε Λονδίνο και Μπράιτον.



Καλούμε επίσης τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν στον Μπράιτον να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες που ακολουθούν. Σημειώνουμε πως οι ώρες που θα αναφερθούν είναι αυτονόητα ώρες Αγγλίας.



Οι τοπικές αρχές απαιτούν από όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο, να χρησιμοποιήσουν για την προσέλευση τους σε αυτό πούλμαν που θα ξεκινούν έξω από την pub The King and Queen, 13-17 Marlborough Place, Brighton BN1 1UB. Τα πούλμαν θα μεταφέρουν τους φιλάθλους της ΑΕΚ απευθείας το γήπεδο.



Το συγκεκριμένο σημείο είναι το meeting point (σημείο συνάντησης) για τους οπαδούς της ΑΕΚ που θα πάνε στο γήπεδο. Θα είναι ανοικτό για τους φίλους της ΑΕΚ από τις 12 το μεσημέρι, ενώ τα πούλμαν θα αρχίσουν να τους μεταφέρουν στο γήπεδο από τις 17.45. Η pub King and Queen θα σερβίρει φαγητό και ποτά και θα είναι αποκλειστικά ανοικτή για τους φίλους της ΑΕΚ, μέχρι να φύγουν για το γήπεδο. Η αστυνομία θα έχει παρουσία εκεί, όλες τις ώρες.



Τα πούλμαν θα πηγαίνουν στο γήπεδο σε πολλαπλά κομβόι, με αστυνομική συνοδεία. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο πριν από τις 17.45 που θα ξεκινήσει η μεταφορά τους. Η μεταφορά ως το γήπεδο θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.



Τα εισιτήρια των φιλάθλων της ΑΕΚ θα ελέγχονται πριν την επιβίβαση τους στα πούλμαν.



Προσοχή: Για σοβαρούς λόγους ασφαλείας, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που είναι κάτοχοι εισιτηρίων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης στο γήπεδο!



Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα πρέπει μετά το τέλος του αγώνα για τουλάχιστον 30 λεπτά να παραμείνουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας. Σε αυτό το διάστημα θα έχουν κανονικά πρόσβαση σε τουαλέτες, φαγητό και ποτό από κυλικεία που θα είναι διαθέσιμα γι΄ αυτούς σε όλη την διάρκεια που θα παραμένουν στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ παρακαλούνται να είναι υπομονετικοί μέχρι να δοθεί η άδεια να φύγουν. Να σημειώσουμε πως στα κυλικεία οι πληρωμές γίνονται μόνο μέσω κάρτας.



Μετά την αποχώρηση τους θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία με την οποία θα έχουν προηγουμένως έρθει στο γήπεδο και θα επιστρέψουν στο αρχικό σημείο συνάντησης.



Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που σκοπεύουν να μεταφέρουν πανό στο γήπεδο θα πρέπει να γνωρίζουν πως είναι υποχρεωτικό να έχουν πιστοποιητικό πως το πανό είναι κατασκευασμένο από μη εύφλεκτο υλικό. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να το βάλουν στο γήπεδο. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν πανό με πολιτικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. Δεν επιτρέπονται επίσης τύμπανα.



Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συνεργασία σας».