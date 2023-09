Σενάριο για ενδεχόμενη αλλαγή μέρας στο Ολυμπιακός - Γουέστ Χαμ ή το Παναθηναϊκός - Ρεν

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα είναι πιθανό η UEFA να αλλάξει την ημέρα διεξαγωγής ενός εκ των Παναθηναϊκός - Ρεν και Ολυμπιακός - Γουέστ Χαμ για να μην γίνουν την ίδια μέρα τα δύο ματς των «αιωνίων».

Ο Άγγλος δημοσιογράφος της Daily Mail, Κίεραν Γκιλ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter αναφέροντας πως οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ δεν πρέπει να βιαστούν να κλείσουν εισιτήρια για την Ελλάδα για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των ομάδων που έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου από την UEFA, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αγωνίζονται την ίδια μέρα (26 Οκτωβρίου) εντός έδρας για το Europa League με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί προβληματισμό στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία, κι ας υπάρχει μία χρονική διαφορά στην έναρξη των αγώνων, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στις 19:45 και οι «πράσινοι» στις 22:00.

Έτσι το ρεπορτάζ του Άγγλου δημοσιογράφου αναφέρει πως είναι πιθανό η ημέρα διεξαγωγής ενός από τους δύο αγώνες να αλλάξει.

🚨 Warning for any West Ham fans arranging travel for Olympiacos away on Thursday October 26:

Panathinaikos are also due to play at home in the Europa League that same evening, and UEFA are considering moving one of the two fixtures to avoid the potential for aggro in Athens.