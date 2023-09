Η αντίπαλος της ΑΕΚ στον 2ο όμιλο του Europa League, Μπράιτον, την τελευταία μέρα των μεταγραφών «πυροδότησε»... βόμβα με την απόκτηση του Ανσού Φατί.

Μεγάλη μεταγραφική κίνηση της Μπράιτον στην «deadline day». Η αντίπαλος της ΑΕΚ στον 2ο όμιλο του Europa League ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ανσού Φατί, με μονοετή δανεισμό από την Μπαρτσελόνα, χωρίς οψιόν αγοράς από τη στιγμή που θεωρείται ένα από τα next big thing των Μπλαουγκράνα.

Ο 20χρονος Ισπανός εξτρέμ αποφάσισε να φύγει από το «σπίτι» του, αφού έβλεπε πως δεν θα είχε τον χρόνο συμμετοχής που ήθελε στα πλάνα του Τσάβι. Οι Καταλανοί τον παραχώρησαν σε ένα από τα καλύτερα project της Premier League, θεωρόντας πως θα εξελιχθεί όπως πρέπει για να γυρίσει έτοιμος.

Την περσινή σεζόν ο Φατί πραγματοποίησε 51 συμμετοχές σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 1.800 αγωνιστικά λεπτά.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝