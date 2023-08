Τρεις ομάδες ερίζουν για το μεγάλο «αστέρι» της Γκενκ Μάικ Τρέσορ

Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, ο Μάικ Τρέσορ της Γκενκ συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ομάδων, όπως η Ρόμα, αλλά η τιμή που έχει ορίσει η Γκενκ για κείνον είναι αποτρεπτικός παράγοντας.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι με μία ανάρτησή του στο Twitter ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από την υπόθεση μεταγραφής του μεγάλου «αστεριού» της Γκενκ (αντιπάλου του Ολυμπαικού στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League), Μάικ Τρέσορ.

Ο 24χρονος Βέλγος εξτρέμ, που έχει αξία 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt και συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 με την βελγική ομάδα, συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, μόνο όμως εφόσον έρθει μία πρόταση που θα καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις του κλαμπ.

Αυτό δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί αυτή τη στιγμή, αφού το ρεπορτάζ ανέφερε πως αυτές είναι τόσο υψηλές που αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι η Ρόμα και μία ομάδα Premier League, που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, και άρα είναι ομάδες που έχουν οικονομική δυνατότητα.

Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να αναμειχθεί και η πιο ισχυρή οικονομικά Λειψία στην περίπτωσή του, εάν πουλήσει κάποιον από τους εξτρέμ της.

Πάντως δύσκολα θα υπάρχει εξέλιξη μέχρι το παιχνίδι της Γκενκ με τον Ολμυπιακό στο Βέλγιο την Πέμπτη (17/08-21:00), οπότε ο Μάικ Τρέσορ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών.

