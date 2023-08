Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει το βράδυ της Τετάρτης της προετοιμασία του για το σημαντικό ματς με τη Γκενκ όπου το ενδιαφέρον πέφτει και στο τι άξονα θα έχει στη βασική του διάταξη.

Οι Ερυθρόλευκοι του Ντιέγκο Μαρτίνεθ μετρούν πλέον αντίστροφα για το ματς της Πέμπτης (22.00, COSMOTE SPORTS TV 1) με τη Γκενκ στο Καραϊσκάκη για τον θεσμό του Europa League. Το βράδυ της Τετάρτης (21.30) οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν την τελευταία τους προπόνηση και μετά την αποστολή και φυσικά τα τελικά πλάνα 11άδας.

Για την 11άδα είχαμε σταθεί σε ορισμένες σκέψεις από μεριάς του τεχνικού επιτελείου των Πειραιωτών και με έναν προσανατολισμό σε 4-3-3. Ο Μαρτίνεθ από τη μεριά του αναφορικά με την Πέμπτη και το πρώτο αλλά σημαντικό ματς της χρονιάς στο Europa για τους Πειραιώτες είχε ήδη δώσει - και μέσω και των προπονήσεων - μία... πρόγευση 11άδας με το 4-3-3 σε πρώτο πλάνο και όχι το 4-2-3-1. Σε σχέση με τα όσα βγαίνουν ρεπορταζιακά ο σχηματισμός αυτός (του 4-3-3) έχει τις πλέον σημαντικές πιθανότητες για τον πρώτο αγώνα με τους Βέλγους.

Σε μία εκτίμηση 11άδας ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και οι 4 της άμυνας θα είναι οι Κίνι, Ρέτσος με Φρέιρε ή Ντόι και Ροντινέι. Για το κέντρο της άμυνας βέβαια υπάρχουν γενικότερα και άλλες εναλλακτικές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η γραμμή του κέντρου για τον Ολυμπιακό.

Εκεί όπου ο Ιμπόρα είναι φαβορί για εξάρι και από εκεί και πέρα ο Ινμπόμ Χουάνγκ - εάν είναι στο 100% καθώς προέρχεται από ένα διάστημα που είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη μέση του - θα ξεκινήσει μαζί με τον Μαντί Καμαρά . Αλλιώς θα προκύψει επιστροφή του Μαντί στην 11άδα του Ολυμπιακού μετά από καιρό μαζί με τον Καρβάλιο. Και η τριάδα μπροστά να είναι με Φορτούνη, Μασούρα και Αραμπί.

Ο 26χρονος Μαντί γενικότερα πάντως μπορεί να αποδειχθεί - ξανά - μία σημαντική σταθερά για τον Ολυμπιακό. Και με συμβολή αμυντικά, τακτικά, δημιουργικά και επιθετικά. Με μία παρουσία που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο.

Η Γκενκ - η οποία αποκλείστηκε από τη Σερβέτ, κάτι που αποτέλεσε έκπληξη με βάση τη δυναμική των 2 συλλόγων σε αγωνιστικό επίπεδο πάντα - είναι μία ομάδα με καλά τρεξίματα και που απειλεί σε αρκετές περιπτώσεις τις αντιπάλους της. Ένα δυνατό της σημείο είναι το σκοράρισμα με κεφαλιές, που σημαίνει ανάγκη για καλό ψηλό παιχνίδι από τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Από τα 7 γκολ που έχει βάλει η Γκενκ τα περισσότερα είναι με κεφαλιές. Για την ακρίβεια τα 4, κάτι που φανερώνει και δυνατό σημείο που καλείται να προσέξει ο Ολυμπιακός. Έχει δε σκοράρει με κεφαλιά και από στατικές φάσεις. Αγωνιστικά βέβαια οι Βέλγοι θα έχουν εκτός τον σημαντικό χαφ τους αλλά και αρχηγό τους, Μπράιαν Χέινεν .

📹 GOAL! Genk 2-1 Servette



⚽️ Toluwalase Emmanuel Arokodare leaps to meet an excellent cross and steers a fantastic header past the goalkeeper, inside the left post.pic.twitter.com/Qz23uNR265