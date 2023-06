Τα... νεύρα του ενδέχεται να πληρώσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς η UEFA άνοιξε φάκελο για την υβριστική του επίθεση προς τον διαιτητή του τελικού του Europa League, Άντονι Τέιλορ.

Η UEFA απέναντι στον Μουρίνιο! Η Ρόμα του Ζοσέ ηττήθηκε στον τελικό του Europa League κόντρα στη Σεβίλλη, με τον Πορτογάλο τεχνικό βέβαια να... χρεώνει την απώλεια του τροπαίου στον διαιτητή της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ.

Μάλιστα, μετά το ματς ο Πορτογάλος εμφανίστηκε να βρίζει τον Άγγλο στο πάρκινγκ του γηπέδου, ενώ υπενθυμίζουμε πως ο Τέιλορ προπηλακίστηκε από οργισμένους οπαδούς των Τζαλορόσι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.

Jose Mourinho has been charged by UEFA for directing “abusive language” towards referee Anthony Taylor during the Europa League final.https://t.co/JiTY0qZF8Z