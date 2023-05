Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ακολούθησε τη σωστή διαδικασία στην απονομή των μεταλλίων ενώ... πέταξε το μετάλλιό του στην εξέδρα! Η ατάκα του για την ενέργειά του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρόμα δεν είχε προφανώς τα... κέφια του μετά τον χαμένο τελικό με τη Σεβίλλη . Ο Μουρίνιο δεν ακολούθησε καν τη σωστή διαδικασία στην απονομή και αφότου πήρε το μετάλλιό του πήγε στην εξέδρα και το... πέταξε σε φιλάθλους! Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας σχολίασε μετά την κίνησή του αναφέροντας πως κρατάει τα χρυσά και δίνει τα ασημένια μετάλλια!

Jose Mourinho threw his runners-up medal into the crowd after the Europa League final.#UELfinalpic.twitter.com/fIjSvFI7gB