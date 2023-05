Το νικητήριο πέναλτι του Μοντιέλ σήμανε... εισβολή από τους οπαδούς της Σεβίλλης, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιαζαν τους ποδοσφαιριστές.

Η Σεβίλλη επέστρεψε στο θρόνο της! Οι Ανδαλουσιανοί λύγισαν στη διαδικασία των πέναλτι τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο και κατέκτησαν το έβδομο Europa League της ιστορίας τους, προκαλώντας... κύμα φρενίτιδας στην κερκίδα.

Μετά το νικητήριο πέναλτι του Μοντιέλ μάλιστα οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και έγιναν ένα κουβάρι με τους ποδοσφαιριστές για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την κατάκτηση της κούπας.

It's seventh heaven for Sevilla.



They maintain their 100% record in the Europa League final. #ASRoma | #SevillaFC | #UEL | #UELfinal



🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/IeCrUuDk4r